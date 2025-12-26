José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años

El reconocido opositor cubano José Daniel Ferrer vive en Estados Unidos uno de los momentos más simbólicos de su nueva vida en libertad: a los 55 años, por primera vez tiene un automóvil propio.

El gesto, más allá de lo material, representa para él y su familia un paso esencial hacia la independencia, la estabilidad y la reconstrucción personal tras décadas de persecución política en Cuba.

La entrega del vehículo quedó reflejada en un video difundido en redes sociales, donde Ferrer aparece visiblemente emocionado agradeciendo el apoyo recibido en Miami, específicamente en La Pequeña Habana.

El activista dijo: "Expresar nuevamente mi profunda gratitud a Juan Carlos, a Ferco Motors y a todo su equipo acá en La Pequeña Habana. Gracias a este buen cubano, a este noble compatriota con un enorme corazón, mi familia, mi madre y yo ya tenemos en qué movernos".

Durante el encuentro, Ferrer subrayó el valor humano del gesto y dejó claro que no se trata solo de un carro, sino de un acto que simboliza la fuerza de la comunidad cubana en el exilio.

"La solidaridad entre cubanos y entre todo ser humano es básica, es vital para que una sociedad, para que una comunidad pueda avanzar sana y decentemente", expresó en el mismo mensaje, el cual cerró con un saludo navideño y deseos de prosperidad para el año entrante.

La iniciativa fue impulsada por el concesionario Ferco Motors, una empresa ubicada en Miami que se especializa en la venta de autos usados y que, en esta ocasión, decidió apoyar al ex preso político.

La publicación fue compartida en Facebook por el también activista Eliécer Ávila, quien celebró públicamente el logro del disidente.

En su mensaje, destacó que "en libertad los sueños se hacen realidad" y agradeció a Ferco Motors por respaldar el proceso de adaptación de Ferrer a su nueva vida.

El vehículo llega además en un momento clave para el opositor.

En noviembre, Ferrer y su esposa obtuvieron oficialmente sus licencias de conducir, entregadas por el recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.

El activista comenzó a prepararse en la Miami Driving School, conocida como "La Escuelita de Manejar", un negocio de una familia santiaguera.

En otro video, Ferrer explicó con franqueza la importancia de aprender a conducir y dejar atrás la dependencia del transporte privado. "Si no sabes manejar, te pasa lo que me está pasando a mí, que los UBER me están arruinando", dijo.

La escena contrasta de manera contundente con el pasado reciente del opositor.

José Daniel Ferrer es uno de los líderes más conocidos de la disidencia cubana y ha sido blanco de múltiples encarcelamientos por denunciar al Partido Comunista y encabezar protestas pacíficas.

Durante su última prisión fue sometido a aislamiento prolongado, golpizas y negación de atención médica, según documentaron organizaciones internacionales de derechos humanos.

Tras más de cuatro años recluido en condiciones extremas, Ferrer fue liberado bajo la figura del destierro forzado y enviado a Estados Unidos.

Su llegada a Miami el 13 de octubre estuvo marcada por reconocimientos de la comunidad exiliada y de entidades defensoras de los derechos humanos, que celebraron su salida de las cárceles cubanas pero condenaron la expulsión como una forma más de represión.

Hoy, el simple hecho de tener un automóvil propio adquiere una dimensión profundamente simbólica.

Para Ferrer, manejar su primer carro a los 55 años no es solo aprender a conducir: es recuperar control sobre su tiempo, su movilidad y su vida, después de haber pasado años sometido a la vigilancia, la reclusión y la arbitrariedad de un sistema que intentó silenciarlo.