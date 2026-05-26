La humanidad da otro salto: NASA y Blue Origin comenzarán este año la construcción de una base en la Luna

La Luna deja de ser un sueño: NASA y Blue Origin preparan su primera base

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La NASA anunció este martes que enviará a la Luna, entre septiembre y noviembre, el primer aterrizador no tripulado de Blue Origin para comenzar a sentar los cimientos de una base permanente en el satélite terrestre, en lo que representa uno de los hitos más ambiciosos de la exploración espacial humana.

El anuncio lo realizó el administrador de la agencia, Jared Isaacman, en una rueda de prensa en Washington, donde la NASA presentó los detalles del programa Moon Base y confirmó que antes de que finalice 2026 se ejecutarán tres misiones no tripuladas.

La nave elegida para la primera misión es el módulo de aterrizaje Blue Origin Mark One Endurance, diseñado por la empresa espacial de Jeff Bezos, fundador de Amazon.

Denominada «Moon Base One», será la primera misión de un aterrizador lunar financiada de forma privada en la historia y se dirigirá a la cresta del cráter de Shackleton, en el polo Sur de la Luna.

«Además de transportar dos cargas científicas de la NASA, el objetivo de la misión es demostrar capacidades críticas que reduzcan el riesgo para las misiones del Sistema de Aterrizaje Humano», explicó Isaacman.

El segundo lanzamiento, previsto para finales de 2026, enviará el aterrizador Griffin de la empresa Astrobotic Technology, que transportará más de 500 kilogramos de carga, incluido un róver, a la superficie lunar, convirtiéndose en la mayor carga comercial entregada jamás en la Luna.

El tercer aterrizador correrá a cargo de Intuitive Machines e investigará los orígenes de las anomalías magnéticas lunares, además de llevar cargas de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial de Corea del Sur.

Los tres lanzamientos forman parte de la Fase 1 del plan Moon Base de la NASA, que contempla hasta 25 misiones y 21 alunizajes hasta 2029 para entregar más de cuatro toneladas de material.

El programa, anunciado en marzo con un presupuesto estimado de 20.000 millones de dólares en siete años, se estructura en tres etapas.

La Fase 2, entre 2029 y 2032, prevé 27 lanzamientos y 24 alunizajes para trasladar 60 toneladas de material y establecer la infraestructura inicial con misiones tripuladas semestrales.

La Fase 3, a partir de 2032, contempla 29 despegues y 28 alunizajes con capacidad para transportar 150 toneladas anuales y lograr la presencia humana continua en la Luna.

La elección del polo Sur responde a la presencia de regiones en sombra permanente con hielo de agua, recurso esencial para producir agua potable, oxígeno y combustible in situ.

El científico español Carlos García Galán, responsable del programa Moon Base en la NASA, describió el alcance del proyecto: «Visualizamos la base lunar como una extensión de cientos de millas cuadradas, dotada de diversos recursos que, en conjunto, contribuyen al objetivo de establecer una presencia lunar permanente».

Entre los principales desafíos figura el clima extremo: la superficie lunar alcanza los 120 grados centígrados durante el día —que se prolonga dos semanas terrestres— y desciende por debajo de los -120 grados centígrados durante la noche, de igual duración.

Para la generación de energía, García Galán precisó que se prevé el uso de sistemas solares y nucleares: «Prevemos una capacidad de generación de energía de entre 2 y 15 kilovatios, pudiendo alcanzar hasta los 20 kilovatios en el caso de utilizar un sistema nuclear, junto con una capacidad de almacenamiento de cientos de kilovatios/hora».

Este anuncio llega semanas después de que la misión Artemis II regresara a la Tierra el 10 de abril, tras llevar a cuatro astronautas a orbitar la Luna por primera vez desde 1972, lo que abrió el camino para esta nueva fase de exploración permanente.

«Estas misiones representan las primeras de más de una docena que esperamos anunciar durante el resto de este año, mientras regresamos, construimos la base y nunca volvemos a abandonar la Luna», declaró la NASA al concluir la rueda de prensa.