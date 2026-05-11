Presencia de sargazo en playas de Miami podría romper récord en 2026

Vídeos relacionados:

Las playas del sur de Florida enfrentan lo que los científicos advierten podría ser la peor temporada de sargazo jamás registrada, con proyecciones que apuntan a superar incluso los niveles históricos de 2025, según reporta El Nuevo Herald.

En enero de este año, los satélites de la NASA detectaron una cantidad de sargazo superior a la registrada en cualquier otro mes de enero anterior, según Chuanmin Hu, de la Universidad del Sur de Florida, pionero en el monitoreo satelital del fenómeno.

Para marzo, la biomasa en el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico ya alcanzaba 19.6 millones de toneladas métricas, un 31% más que en el mismo período de 2025, cuando el volumen total anual llegó a 50 millones de toneladas en todo el Atlántico tropical.

«Lo que me resulta inquietante como científico es que, en los últimos dos o tres años, se han ido batiendo cada vez más récords históricos», señaló Hu. «En un momento dado, pensaba: 'Bueno, esto es un récord', y tres meses después: 'Pues bien, esto es otro récord'».

El impacto en las playas de Miami ya es visible. El pasado jueves, tres tractores pasaron más de una hora rastrillando la playa en South Pointe Park de Miami Beach, mientras los bañistas sorteaban espesas pilas de algas que teñían de marrón turbio las aguas de la orilla.

En la playa de Crandon Park, un equipo que rodaba un anuncio publicitario ajustó los ángulos de sus cámaras para dejar fuera del encuadre las pilas de sargazo.

Los contribuyentes del condado Miami-Dade desembolsan cerca de cuatro millones de dólares anuales para costear la retirada del alga de aproximadamente 27 kilómetros de playas públicas, un gasto que ha crecido sostenidamente desde 2019 cuando comenzaron los operativos sistemáticos de limpieza.

Pero el costo real va mucho más allá de la remoción. Di Jin, científica del Ocean Discovery Center de la Institución Oceanográfica Woods Hole, estima que las pérdidas en los sectores turístico y pesquero de Florida rondan los 2,700 millones de dólares.

Si se suman los efectos indirectos —restaurantes vacíos, servicios sin usar—, el total asciende a unos 5,000 millones, con estimaciones pesimistas que se acercan a los 10,000 millones.

«El sargazo ha dejado de ser una simple molestia medioambiental», afirmó Jin. «Ahora está generando un impacto económico significativo y tangible».

La magnitud del riesgo queda clara al considerar que el Gran Miami recibió 28 millones de turistas en 2024, quienes generaron un gasto de 22,000 millones de dólares, según la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami.

El fenómeno está ahuyentando a visitantes antes incluso de que lleguen a Florida. En un grupo de Facebook con más de 17,000 miembros dedicado a debatir sobre el sargazo, viajeros de todo el país discuten si cancelar sus planes.

Victoria Brosman, residente de Toronto, juró no volver tras su última visita a Bal Harbour. «Las fotos de aquel viaje siguen siendo un asombroso recordatorio de por qué, cada vez que buscamos hacer una escapada sencilla para descansar, la Florida ha dejado de ser una opción», declaró.

Brena Watson, de St. Louis, considera ahora Las Vegas o Nueva York en lugar de Miami. «No necesitamos eso en nuestras vidas. Unas vacaciones en la playa deberían ser limpias, bonitas y agradables», dijo.

El fenómeno no es exclusivo de Florida. En 2025, el sargazo arrasó playas del oriente cubano y Cuba emitió alerta máxima por riesgos sanitarios derivados de la descomposición del alga, que libera gases tóxicos con afectaciones respiratorias en pobladores.

Este año, Florida ya esperaba la mayor invasión de sargazo de su historia desde comienzos de temporada, y los datos más recientes confirman que esa advertencia no era exagerada.

Hu fue categórico sobre las perspectivas: «Nadie puede detener la enorme cantidad de sargazo que hay en el océano. Solo cabe prepararse».