Cubano que sobrevivió más de 24 horas en un pozo explica cómo se comunicaba con los rescatistas

Fernando Herrera Ramírez, el holguinero de 63 años rescatado este lunes tras permanecer más de 26 horas enterrado en un pozo a 12 metros de profundidad en el municipio Frank País, todavía continúa ingresado en el hospital con dolor en los brazos, pero tiene buen ánimo.

En declaraciones la Televisión Cubana, Herrera Ramírez explicó cómo se comunicaba con los rescatistas pese a estar enterrado a tantos metros de la superficie y con la cabeza hacia abajo.

“Cada vez que me hablaban, yo les hablaba, yo les respondía...Como estaba con la cabeza hacia abajo, tenía que ponerme la mano aquí -explica señalándose la barbilla- y pasar trabajo para intentar que el eco subiera", dijo desde el hospital.

"Cada vez que yo hablaba, si el eco bajaba, no me oían... la mano me la ponía aquí y subía", insistió el cubano, que fue rescatado poco después de la 1 de la tarde (hora local) de este 12 de junio, tras el esfuerzo coordinado de brigadas de salvamento, bomberos, comandos del MININT y restante personal de apoyo.

Luego de ser rescatado, Herrera fue llevado al hospital Guillermo Luis Fernández Hernández-Baquero, de Moa, para ser evaluado por los intensivistas. Se determinó que hombre presentaba fractura en un brazo y fue internado en la sala de cuidados especiales.

La compleja labor de rescate de Herrera duró más de 26 horas donde los socorristas excavaron entre piedras y tierra para llegar hasta el hombre, que fue a parar al fondo del pozo debido deslave de la estructura.

Aunque no se sabía con certeza si Herrera presentaba fracturas en la parte del cuerpo que permanecía enterrada, a simple vista no presentaba golpes en la cabeza y los brazos, como informaron los paramédicos que participaron en el rescate.

En las últimas horas antes de su rescate se habían incrementado las acciones para intentar llegar hasta el cubano. Los equipos de rescate habían excavado con una grúa en la zona en aras de acelerar el encuentro con la víctima del accidente.

Antes de comenzar a sacarlo, le facilitaron oxígeno y agua.

En el grupo de acciones intervinieron integrantes del Comando 25 del Ministerio del Interior (MININT) de la ciudad de Holguín, que se sumaron a los miembros del Comando 30 de bomberos, junto a la Unidad de Rescate y Salvamento de la empresa "Pedro Soto Alba" del municipio de Moa, quienes acudieron a la zona para intentar llegar al hombre, con quien mantuvieron comunicación en todo momento.

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 10:00 am (hora local) del domingo, cuando Herrera Ramírez realizaba labores de mantenimiento al pozo junto a su hijastro, pero la tierra se desprendió y el hombre fue a parar a las profundidades del hoyo.

La causa del desprendimiento de tierra habrían sido las intensas precipitaciones ocurridas en días recientes en esa zona de la región oriental, que aumentaron la humedad de la tierra.