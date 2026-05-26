La crisis obliga a improvisar: Aparece en Cuba una motoneta que funciona con carbón

Un video publicado en Facebook muestra una motoneta adaptada para funcionar con carbón vegetal filmada en Esperanza, provincia de Villa Clara, y la imagen ha desatado una oleada de reacciones que resumen el estado del país: «Cuba está volviendo al pasado».

El clip, publicado por la cuenta «Mio y Tuyo Renta Maikel», acumula más de 413,000 reproducciones, casi 11,000 likes y 511 comentarios. El narrador describe con asombro el sistema instalado en el vehículo, cuyo motor es un Moskvitch de fabricación soviética: «Mira, una motoneta con carbón. Es la motoneta para adelante ahí con carbón. Y está aquí en Esperanza, no es invento».

El ingenio consiste en un gasógeno artesanal: un extractor convierte el carbón en gas combustible, que pasa por un purificador y un filtro antes de llegar al carburador. «Ese extractor es el que extrae el combustible para adelante para el carburador», explica el narrador. El vehículo fue llevado desde San Diego del Valle por personas oriundas de Encrucijada, también en Villa Clara.

No es el primer caso. En marzo de 2026, el mecánico Juan Carlos Pino, de Aguacate, en La Habana, adaptó un Fiat Polski de 1980 para funcionar con carbón mediante un gasógeno construido con piezas de chatarra y un tanque de gas propano como cámara de combustión, un caso que también recorrió el mundo.

Ambos inventos responden a la misma causa: la crisis de combustible más severa que ha vivido Cuba en décadas. Venezuela dejó de enviar crudo desde noviembre de 2025 y México suspendió prácticamente sus envíos a inicios de 2026. Cuba necesita unos ocho barcos de combustible al mes y entre diciembre de 2025 y finales de abril de 2026 recibió apenas uno significativo.

El 14 de mayo, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que Cuba no tenía reservas de fuel oil ni diésel. El gobierno respondió subiendo los precios oficiales de la gasolina en divisas: la B100 pasó a 2,60 dólares por litro el 15 de mayo. En el mercado informal, el litro ya se cotiza entre 4,000 y 6,000 pesos cubanos, equivalente a entre siete y 11 dólares.

Las colas de más de 15 horas para comprar apenas 20 litros de gasolina se han vuelto habituales en toda la isla. La ONU calificó la situación como de impacto humanitario «sistémico y cada vez mayor» el 26 de marzo, estimando que se necesitan 94 millones de dólares para la respuesta humanitaria, con un déficit cercano a 60 millones.

La tecnología del gasógeno —que convierte carbón o leña en gas combustible mediante combustión parcial— fue perfeccionada por el ingeniero francés Georges Imbert en los años 1920 y producida en masa desde 1931. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania llegó a tener unos 500,000 vehículos adaptados con este sistema. Sus limitaciones son considerables: reduce la potencia del motor entre un 35% y un 50%, puede requerir hasta 90 minutos de preparación antes de arrancar y necesita gasolina para el encendido inicial.

Ante el colapso, los cubanos también han recurrido a triciclos eléctricos, bicitaxis con panel solar y polaquitos eléctricos para moverse sin combustible. La descripción del video lo resume con la resignación característica del ingenio popular: «Cuando la cosa se aprieta el cubano se la ingenia».