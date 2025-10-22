Aumentan casos de tuberculosis pulmonar en Santiago de Cuba en medio de la epidemia de arbovirosis

Vídeos relacionados:

El médico cubano Miguel Ángel Ruano Sánchez, que vive en el exilio y se ha convertido en una de las principales voces críticas del régimen, denunció este martes el aumento exponencial de los casos de tuberculosis pulmonar en Santiago de Cuba, en medio de la actual epidemia de arbovirosis que azota a la isla.

Ruano, conocido por sus denuncias sobre el colapso del sistema sanitario cubano y las carencias que enfrentan los médicos dentro de la isla, compartió en Facebook un testimonio alarmante sobre la situación que se vive en el hospital Juan Bruno Zayas, donde los facultativos, según afirmó, están profundamente preocupados por el incremento de casos y la imposibilidad de atenderlos adecuadamente.

Captura Facebook / Miguel Ángel Ruano Sánchez

“La preocupación de los médicos tiene dos razones”, explicó. “La falta de recursos para hacer diagnósticos de certeza y la ausencia total en farmacias y almacenes del sistema de salud de los medicamentos que forman parte del esquema de tratamiento”.

Este régimen terapéutico, añadió, consiste en dos fases que duran entre seis y nueve meses e incluyen combinaciones de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol.

Según Ruano, colegas de Santiago de Cuba le han reportado un alza “atípica” de pacientes con síntomas respiratorios severos que no están relacionados con la arbovirosis, lo cual apunta a un brote simultáneo de tuberculosis en la provincia oriental.

Lo más leído hoy:

“Hay un incremento en la aparición de sintomáticos respiratorios francos, fuera de temporada”, señaló.

La falta de equipos básicos, como radiografías de tórax, y la imposibilidad de realizar pruebas diagnósticas como el test de Mantoux, cultivos de esputo o exámenes moleculares tipo Xpert MTB/RIF, empeoran la situación y dejan a los pacientes sin diagnóstico certero ni tratamiento adecuado.

El médico denunció que esta precariedad “no es nueva” y refleja una crisis estructural del sistema sanitario cubano, incapaz de garantizar ni siquiera los procedimientos mínimos de control epidemiológico.

Advirtió que uno o varios brotes de tuberculosis pueden tener consecuencias graves, como daño pulmonar permanente, propagación de la infección a otros órganos e incluso la muerte si no se trata a tiempo.

Ruano también llamó la atención sobre el impacto social y económico de esta situación, en un país donde la pobreza se ha profundizado y la mayoría de los ciudadanos lucha diariamente por conseguir alimentos.

“La tuberculosis no solo enferma el cuerpo, sino que empobrece aún más a las familias, porque el tratamiento es largo, costoso y el enfermo no puede trabajar”, subrayó.

El especialista, que desde su exilio en Colombia ha denunciado reiteradamente las infamias, carencias y abusos del sistema de salud cubano, concluyó que el régimen “prefiere maquillar las cifras antes que reconocer el colapso de la salud pública”, mientras miles de cubanos enfrentan en silencio enfermedades que ya deberían estar controladas.