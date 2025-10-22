Aumentan casos de tuberculosis pulmonar en Santiago de Cuba en medio de la epidemia de arbovirosis

Vídeos relacionados:
El médico cubano Miguel Ángel Ruano Sánchez, que vive en el exilio y se ha convertido en una de las principales voces críticas del régimen, denunció este martes el aumento exponencial de los casos de tuberculosis pulmonar en Santiago de Cuba, en medio de la actual epidemia de arbovirosis que azota a la isla.
Ruano, conocido por sus denuncias sobre el colapso del sistema sanitario cubano y las carencias que enfrentan los médicos dentro de la isla, compartió en Facebook un testimonio alarmante sobre la situación que se vive en el hospital Juan Bruno Zayas, donde los facultativos, según afirmó, están profundamente preocupados por el incremento de casos y la imposibilidad de atenderlos adecuadamente.
“La preocupación de los médicos tiene dos razones”, explicó. “La falta de recursos para hacer diagnósticos de certeza y la ausencia total en farmacias y almacenes del sistema de salud de los medicamentos que forman parte del esquema de tratamiento”.
Este régimen terapéutico, añadió, consiste en dos fases que duran entre seis y nueve meses e incluyen combinaciones de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol.
Según Ruano, colegas de Santiago de Cuba le han reportado un alza “atípica” de pacientes con síntomas respiratorios severos que no están relacionados con la arbovirosis, lo cual apunta a un brote simultáneo de tuberculosis en la provincia oriental.
Lo más leído hoy:
“Hay un incremento en la aparición de sintomáticos respiratorios francos, fuera de temporada”, señaló.
La falta de equipos básicos, como radiografías de tórax, y la imposibilidad de realizar pruebas diagnósticas como el test de Mantoux, cultivos de esputo o exámenes moleculares tipo Xpert MTB/RIF, empeoran la situación y dejan a los pacientes sin diagnóstico certero ni tratamiento adecuado.
El médico denunció que esta precariedad “no es nueva” y refleja una crisis estructural del sistema sanitario cubano, incapaz de garantizar ni siquiera los procedimientos mínimos de control epidemiológico.
Advirtió que uno o varios brotes de tuberculosis pueden tener consecuencias graves, como daño pulmonar permanente, propagación de la infección a otros órganos e incluso la muerte si no se trata a tiempo.
Ruano también llamó la atención sobre el impacto social y económico de esta situación, en un país donde la pobreza se ha profundizado y la mayoría de los ciudadanos lucha diariamente por conseguir alimentos.
“La tuberculosis no solo enferma el cuerpo, sino que empobrece aún más a las familias, porque el tratamiento es largo, costoso y el enfermo no puede trabajar”, subrayó.
El especialista, que desde su exilio en Colombia ha denunciado reiteradamente las infamias, carencias y abusos del sistema de salud cubano, concluyó que el régimen “prefiere maquillar las cifras antes que reconocer el colapso de la salud pública”, mientras miles de cubanos enfrentan en silencio enfermedades que ya deberían estar controladas.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de tuberculosis pulmonar en Santiago de Cuba
¿Por qué están aumentando los casos de tuberculosis pulmonar en Santiago de Cuba?
El aumento de casos de tuberculosis pulmonar en Santiago de Cuba se debe principalmente a la falta de recursos y medicamentos necesarios para su diagnóstico y tratamiento. Según el médico Miguel Ángel Ruano Sánchez, los hospitales carecen de equipos básicos y pruebas diagnósticas, lo cual dificulta la atención adecuada a los pacientes. Además, la precariedad del sistema sanitario cubano, que ya enfrenta una epidemia de arbovirosis, agrava la situación.
¿Cuáles son las consecuencias de un brote de tuberculosis no controlado?
Un brote de tuberculosis no controlado puede tener consecuencias graves, como daño pulmonar permanente, propagación de la infección a otros órganos e incluso la muerte si no se trata a tiempo. Además, el impacto social y económico es significativo, ya que el tratamiento es largo, costoso y el enfermo no puede trabajar, lo que empobrece aún más a las familias afectadas.
¿Cómo afecta la crisis sanitaria actual al brote de tuberculosis en Cuba?
La crisis sanitaria en Cuba, caracterizada por la escasez de recursos médicos, complica la gestión de enfermedades como la tuberculosis. La falta de insumos básicos, medicamentos y equipos de diagnóstico agrava la capacidad de respuesta del sistema de salud ante brotes simultáneos, como el de tuberculosis y arbovirosis, lo que pone en riesgo la salud de la población.
¿Qué se necesita para controlar el brote de tuberculosis en Santiago de Cuba?
Para controlar el brote de tuberculosis en Santiago de Cuba, es fundamental garantizar el suministro de medicamentos y equipos de diagnóstico adecuados. Esto incluye la disponibilidad de fármacos como isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, y la realización de pruebas diagnósticas esenciales. Además, se requiere una gestión eficiente y transparente por parte del gobierno para abordar las carencias del sistema sanitario.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.