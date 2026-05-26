Congresista celebra arresto de cubano en Florida: «No tienen cabida en nuestras comunidades»

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El congresista republicano de Florida Vern Buchanan celebró públicamente el arresto por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del nacional cubano Enmanuel García Álvarez en Bradenton, tras una condena por un delito sexual contra un menor.

Buchanan publicó el mensaje en su cuenta oficial de Facebook acompañado de material gráfico oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Partido Republicano, que etiquetaba al detenido dentro de la campaña «Worst of the Worst» («Lo peor de lo peor»).

Captura de Facebook/Congressman Vern Buchanan.

«Los criminales peligrosos no tienen cabida en nuestras comunidades. El ICE arrestó al nacional cubano Enmanuel García Álvarez en Bradenton después de una condena por un delito sexual contra un niño. Gracias a las fuerzas del orden por proteger a las familias de Florida», escribió el legislador.

El portal oficial del DHS registra a García Álvarez con el cargo específico de «delito sexual contra menor — manoseo», arrestado en Bradenton, Florida, con origen en Cuba.

Según los registros oficiales del Condado de Manatee y del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), García Álvarez, nacido el 23 de octubre de 1995, fue condenado el 19 de junio de 2018 por dos cargos de exhibición lasciva ante una víctima menor de 16 años, siendo el ofensor mayor de 18, bajo el estatuto F.S. 800.04(7)(b) de Florida.

Ambas condenas corresponden a casos judiciales distintos tramitados en el Condado de Manatee, con veredicto de culpabilidad en los dos expedientes.

El registro del Sheriff del Condado de Manatee, fechado el 25 de mayo de 2026, lo clasifica como delincuente sexual registrado con estado de «confinamiento» bajo custodia de ICE, donde ingresó el 13 de noviembre de 2025.

El FDLE confirma que la víctima era menor de edad, aunque su género figura como desconocido en los documentos oficiales.

El delito de exhibición lasciva bajo el estatuto F.S. 800.04(7)(b) de Florida constituye un delito grave de segundo grado cuando el ofensor supera los 18 años y la víctima es menor de 16, e implica conducta sexual sin contacto físico directo en presencia de la víctima.

El caso se enmarca en la campaña «Worst of the Worst» del DHS, lanzada bajo la segunda administración Trump para publicitar el arresto de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves. Desde el inicio de esa administración, las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% respecto a octubre de 2024.

Entre otros cubanos arrestados por ICE en Florida en el marco de esta campaña figuran Vladimir Blanco Menéndez, Allen Gómez, Reinier Fuentes Armentero y José Rivera Orta, todos con cargos relacionados con delitos sexuales contra menores.

Buchanan, representante del 16.º Distrito Congressional de Florida desde 2007 —que abarca la zona costera del Golfo incluyendo Bradenton y Sarasota—, anunció en enero de 2026 que no buscará la reelección, poniendo fin a casi dos décadas en la Cámara de Representantes.