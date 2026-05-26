Iván Herrera llama a los cubanos a respetarse pese a las diferencias políticas: «El objetivo es ver a Cuba libre»

El empresario cubanoamericano Iván Herrera publicó un mensaje en Facebook en el que llama a la unidad y el respeto entre cubanos, sin importar las diferencias políticas, y señala a la dictadura como el único enemigo verdadero de la nación.

Herrera lanzó un llamado directo a sus compatriotas: «La libertad se defiende con respeto. Entre cubanos podemos debatir, discrepar y pensar diferente, pero no podemos olvidar que el objetivo es más grande que cualquier diferencia: ver a Cuba libre».

El mensaje apunta directamente a las divisiones que fracturan a la diáspora cubana en las redes sociales, donde los debates sobre viajes a la isla, las sanciones y el liderazgo opositor han generado enfrentamientos cada vez más encendidos entre compatriotas.

«Dejen las peleas, dejen nuestro enemigo, identifíquenlo bien», dijo Herrera en la grabación. «No es el cubano del lado tuyo, no es el cubano que viene aquí a luchar y a pelear. Es la dictadura del lado de allá. Solamente eso».

Herrera fue enfático al señalar que el régimen, y no otros cubanos, es la raíz del conflicto: «Es esa dictadura la que nos separa, la que nos sembró ese odio entre nosotros mismos. Señores, dejen eso ya, eso se va a acabar».

El empresario, fundador y director ejecutivo de Univista Insurance —una de las aseguradoras de mayor crecimiento en Florida, con más de 220 oficinas y 3,000 empleados—, es una figura cada vez más visible en el activismo anticastrista del exilio.

Nacido en Alquízar, Artemisa, en 1973, Herrera llegó a Estados Unidos como balsero a los 23 años y construyó desde cero una empresa de referencia en la comunidad cubanoamericana de Miami.

En marzo de 2026, Herrera viajó a Washington para reunirse con congresistas republicanos y funcionarios del Departamento de Estado para exigir medidas más duras contra el régimen cubano.

En ese mismo viaje, retó públicamente a Miguel Díaz-Canel a un debate y le exigió que renuncie y abandone Cuba, además de advertir que «no habrá ni un solo centavo de inversión» de empresarios estadounidenses en la isla mientras no haya libertad.

El llamado al respeto mutuo llega en un momento de polarización creciente dentro de la diáspora, que analistas describen como un conjunto de grupos numerosos y competitivos sin un liderazgo unificado, lo que alimenta disputas por influencia y narrativa política en las redes sociales.