Iván Herrera llama a los cubanos a respetarse pese a las diferencias políticas: «El objetivo es ver a Cuba libre»

El empresario cubanoamericano Iván Herrera publicó un mensaje en Facebook en el que llama a la unidad y el respeto entre cubanos, sin importar las diferencias políticas, y señala a la dictadura como el único enemigo verdadero de la nación.
Herrera lanzó un llamado directo a sus compatriotas: «La libertad se defiende con respeto. Entre cubanos podemos debatir, discrepar y pensar diferente, pero no podemos olvidar que el objetivo es más grande que cualquier diferencia: ver a Cuba libre».
El mensaje apunta directamente a las divisiones que fracturan a la diáspora cubana en las redes sociales, donde los debates sobre viajes a la isla, las sanciones y el liderazgo opositor han generado enfrentamientos cada vez más encendidos entre compatriotas.
«Dejen las peleas, dejen nuestro enemigo, identifíquenlo bien», dijo Herrera en la grabación. «No es el cubano del lado tuyo, no es el cubano que viene aquí a luchar y a pelear. Es la dictadura del lado de allá. Solamente eso».
Herrera fue enfático al señalar que el régimen, y no otros cubanos, es la raíz del conflicto: «Es esa dictadura la que nos separa, la que nos sembró ese odio entre nosotros mismos. Señores, dejen eso ya, eso se va a acabar».
El empresario, fundador y director ejecutivo de Univista Insurance —una de las aseguradoras de mayor crecimiento en Florida, con más de 220 oficinas y 3,000 empleados—, es una figura cada vez más visible en el activismo anticastrista del exilio.
Nacido en Alquízar, Artemisa, en 1973, Herrera llegó a Estados Unidos como balsero a los 23 años y construyó desde cero una empresa de referencia en la comunidad cubanoamericana de Miami.
En marzo de 2026, Herrera viajó a Washington para reunirse con congresistas republicanos y funcionarios del Departamento de Estado para exigir medidas más duras contra el régimen cubano.
En ese mismo viaje, retó públicamente a Miguel Díaz-Canel a un debate y le exigió que renuncie y abandone Cuba, además de advertir que «no habrá ni un solo centavo de inversión» de empresarios estadounidenses en la isla mientras no haya libertad.
El llamado al respeto mutuo llega en un momento de polarización creciente dentro de la diáspora, que analistas describen como un conjunto de grupos numerosos y competitivos sin un liderazgo unificado, lo que alimenta disputas por influencia y narrativa política en las redes sociales.
Preguntas frecuentes sobre el llamado de Iván Herrera a la unidad de los cubanos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué mensaje compartió Iván Herrera sobre la libertad de Cuba?
Iván Herrera llamó a los cubanos a unirse y respetarse pese a las diferencias políticas, destacando que el verdadero enemigo es la dictadura cubana. Su objetivo es ver a Cuba libre y abogó por dejar de lado los conflictos internos para concentrarse en este objetivo común.
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¿Por qué Iván Herrera considera a la dictadura el verdadero enemigo de Cuba?
Herrera considera que la dictadura es responsable de sembrar odio y divisiones entre los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. Según él, este régimen es la raíz del conflicto y el principal obstáculo para la libertad de Cuba.
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¿Qué acciones ha tomado Iván Herrera para promover un cambio en Cuba?
Iván Herrera ha realizado varias acciones, como reunirse con congresistas y funcionarios del Departamento de Estado en Washington, y retar públicamente a Miguel Díaz-Canel a un debate. Además, ha sido enfático en que no habrá inversión estadounidense en Cuba mientras no haya libertad.
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¿Cuál es la postura de Iván Herrera sobre las inversiones en Cuba bajo el régimen actual?
Iván Herrera rechaza cualquier inversión en Cuba mientras no existan condiciones de libertad. Afirma que los empresarios estadounidenses no invertirán en la isla hasta que se produzca un cambio político que garantice derechos y seguridad para los ciudadanos.
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