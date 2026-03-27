Empresario Iván Herrera reta a Díaz-Canel a un debate y le pide que se vaya de Cuba

El empresario cubano Iván Herrera, fundador y CEO de la compañía estadounidense Univista Insurance, retó públicamente a Díaz-Canel a un debate y le exigió que renuncie. Lo hizo en una entrevista en vivo concedida a CiberCuba tras regresar de Washington D.C., donde participó en la cena anual de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano del Congreso y se reunió con funcionarios del Departamento de Estado y congresistas.

El detonante inmediato del reto fue la entrevista que Díaz-Canel concedió a Pablo Iglesias en Canal Red, una conversación que Herrera calificó de "monólogo" sin preguntas incómodas.

"Yo invito a Díaz-Canel a un debate para ver si a mí me puede engañar. Yo pasé 23 años de mi vida viviendo en esa dictadura", declaró Herrera. "Te reto a un debate, Díaz-Canel, o te reto a lo que tú quieras. Tú escoges las armas porque de verdad que es triste lo que estás haciendo con el pueblo cubano".

Herrera, nacido en Alquízar (Artemisa) en 1973, fue invitado por el presidente del Partido Republicano para contar su historia ante el pleno del Congreso Republicano con el presidente de los Estados Unidos presente. Habló durante siete minutos sobre su trayectoria: de emigrante a fundador de una empresa valorada en cerca de mil millones de dólares, con más de 300 oficinas y 3.000 empleados.

En la entrevista, Herrera no se limitó al reto del debate. Le pidió directamente al dictador cubano que abandone el poder: "Díaz-Canel, vete, empieza por irte. Tú y tu señora, váyanse de ahí. Váyanse".

También lo instó a "delatar a sus amos" y exponer la corrupción interna del régimen, al que describió como una estructura donde Díaz-Canel es apenas "un títere".

Sobre la posibilidad de una intervención militar en Cuba, Herrera no la descartó. "Eso siempre ha estado encima de la mesa", afirmó, y comparó el posible destino del gobernante cubano con el de Muamar el Gadafi y Sadam Husein. "Todos tienen la misma historia", advirtió.

Herrera regresó este jueves de Washington con un mensaje de optimismo para el exilio. Dijo haber percibido en los congresistas republicanos un compromiso firme con la libertad de Cuba y aseguró que les transmitió que el cambio en la isla no le costaría un centavo al gobierno estadounidense.

"Cuba quiere producir", les dijo. Declaró además tener una relación cercana con el secretario de Estado Marco Rubio, que ha visitado su casa en varias ocasiones.

El empresario viajó a la capital estadounidense acompañado por dos activistas del exilio de casi 90 años: Remedios Díaz-Oliver y Lilliam S. Machado, viudas de reconocidos luchadores anticomunistas. También mencionó al activista Antonio (Tony) Costa, de 83 años, quien ha llevado a los tribunales el caso de la trata de médicos cubanos, citando su frase: "Yo estoy retrasando mi muerte para ver a Cuba libre."

Herrera rechazó también de forma categórica cualquier inversión en Cuba bajo el régimen actual, en respuesta a los llamados del régimen cubano a la diáspora. "No habrá ni un solo centavo de inversión" de empresarios americanos en Cuba hasta que los cubanos sean libres, reiteró.

El empresario fijó un plazo concreto para el cambio político en la isla: "Yo creo que de este año no va a pasar. Si pasa el año y no sucede, y con esta Administración no sucede, podemos olvidarnos de Cuba", concluyó.