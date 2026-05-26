Investigan a diplomático cubano en EE.UU. por presunta operación de influencia a favor del régimen

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Autoridades federales estadounidenses investigan a David Ramírez Álvarez, Segundo Secretario de la Embajada de Cuba en Washington D.C., por presuntamente coordinar una campaña de influencia extranjera maligna en suelo estadounidense, según reveló hoy Fox News Digital a través de la periodista Asra Nomani.

La investigación es la segunda entrega de una serie sobre las alegaciones de que el régimen cubano construyó una red de influencia dentro de Estados Unidos, y se enmarca en una ofensiva legal más amplia del Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro que ya examina a 145 organizaciones sin fines de lucro pro-Cuba con ingresos conjuntos de aproximadamente 1,000 millones de dólares anuales.

Un video obtenido por Fox News muestra a Ramírez Álvarez saludando a activistas estadounidenses por su nombre de pila durante una sesión de estrategia nocturna de un sábado en un salón sindical de California.

En esa reunión grabada, el diplomático les informa sobre legislación del Congreso, objetivos de cabildeo y esfuerzos de organización nacional para presionar a legisladores en favor de La Habana.

"Lo que puedo hacer es darles una actualización de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Congreso, cuáles son las acciones legislativas que se están impulsando en este momento", dijo Ramírez Álvarez en el video.

El diplomático describió en detalle proyectos de ley para levantar el embargo: uno en el Senado impulsado por el senador Ron Wyden, de Oregón, y otro en la Cámara de Representantes por el congresista James McGovern, de Massachusetts.

También analizó una resolución de la representante Nydia Velázquez que condena la Doctrina Monroe con un párrafo específico sobre Cuba, y una resolución de poderes de guerra del senador Tim Kaine, de Virginia, que fue derrotada 52 a 47 en el Senado.

Ramírez Álvarez señaló que solo un demócrata, el senador John Fetterman, votó contra su partido en esa resolución, mientras que dos republicanos -Rand Paul y Susan Collins- votaron junto a los demócratas.

La pesquisa federal examina si estas actividades constituyen dirección extranjera sobre grupos políticos estadounidenses sin el registro exigido por la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, de 1938), cuyo incumplimiento intencional puede acarrear responsabilidad penal.

Los investigadores también revisan los vínculos del diplomático con el ICAP (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos), entidad estatal cubana creada para proyectar influencia política en el exterior, que documentos desclasificados de la CIA describen como "diseñado para organizar en los países extranjeros asociaciones que respondan a la dirección de La Habana".

Entre los grupos identificados en la red investigada figuran CODEPINK, People's Forum, BreakThrough News, ANSWER Coalition, Party for Socialism and Liberation y Tricontinental.

El empresario tecnológico Neville Roy Singham, radicado en Shanghái, habría canalizado entre 278 y 285 millones de dólares a esta red desde 2017.

El detonante inmediato de la ofensiva legal fue la imputación formal de Raúl Castro el 20 de mayo por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que mató a cuatro cubanoamericanos.

Nueve minutos después de que el fiscal general Todd Blanche anunciara los cargos contra Castro, ya estaba activa una red de respuesta rápida en todo el país para movilizar apoyo al régimen, coordinación que los investigadores consideran un posible indicador de dirección extranjera.

Paralelamente, agentes federales citaron a activistas estadounidenses vinculados a convoyes de suministros a Cuba, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) citó al streamer Hasan Piker y a la activista Medea Benjamin por su participación en el "Convoy Nuestra América" a Cuba en marzo de 2026.

La Embajada de Cuba en Washington rechazó las acusaciones y afirmó que sus diplomáticos actúan conforme al artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Ramírez Álvarez no fue puesto a disposición para entrevistas.