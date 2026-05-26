Otro día de apagones masivos en Cuba: el SEN sigue al borde del colapso

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Cuba amaneció este martes con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) al borde del colapso, con una disponibilidad de apenas 1,195 MW frente a una demanda de 2,740 MW, según la nota informativa de la Unión Eléctrica correspondiente al 26 de mayo.

El déficit a las 06:00 horas dejó 1,553 MW afectados, y el panorama para la noche es aún más sombrío: se proyecta una disponibilidad de 1,240 MW contra una demanda máxima de 3,200 MW, lo que arrojaría un déficit de 1,960 MW y una afectación estimada de 1,990 MW en el horario pico.

El lunes también estuvo marcado por graves afectaciones. La Unión Eléctrica reconoció que «la máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2,010 MW a las 22:00 horas», con interrupciones sostenidas durante las 24 horas del día.

Los 54 parques solares fotovoltaicos instalados en la isla aportaron 3,237 MWh con un pico de 466 MW en el horario del mediodía, una contribución insuficiente para compensar el déficit estructural que se agrava cada noche.

Entre las principales incidencias del sistema figuran averías activas en la CTE Antonio Guiteras, la Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo, mientras que la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 6 de la CTE Renté y la Unidad 5 de la CTE Nuevitas permanecen en mantenimiento, con 354 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

La única incorporación prevista para el pico nocturno es la Unidad 3 de la CTE Renté, con apenas 45 MW.

La termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del sistema, acumula su tercera avería en mayo: salió el 5 de mayo, regresó el 18 tras cuatro días de reparaciones, y volvió a fallar el 24 de mayo por un salidero en la caldera cuando generaba unos 200 MW.

Ante las críticas, el directivo de la planta Román Pérez Castañeda negó que los fallos se debieran a reparaciones mal ejecutadas y los atribuyó al deterioro estructural acumulado durante más de 15 años sin inversión suficiente.

La crisis de este martes se inscribe en un patrón de empeoramiento sostenido a lo largo de mayo. El 13 de mayo se registró un déficit récord de 2,153 MW en el SEN, y al día siguiente, con la segunda salida de Guiteras, el 70% del país quedó sin electricidad.

El impacto sobre la población es devastador: apagones de hasta 20-22 horas diarias en La Habana, cortes de hasta 50 horas en municipios como Songo-La Maya, y afectaciones al suministro de agua, hospitales, escuelas y telecomunicaciones.

Entre el 13 y el 21 de mayo, la desesperación desbordó las calles: cacerolazos, barricadas y fogatas se registraron en al menos 12 municipios habaneros, con algunos episodios que terminaron en represión por parte de las autoridades.

En marzo de 2026 el SEN ya había sufrido al menos tres desconexiones totales, la más prolongada de 29 horas y 29 minutos el 16 de marzo, evidenciando que la infraestructura eléctrica cubana no tiene capacidad de recuperación ante un sistema que lleva décadas sin la inversión necesaria.