Otro día de apagones masivos en Cuba: el SEN sigue al borde del colapso

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Cuba amaneció este martes con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) al borde del colapso, con una disponibilidad de apenas 1,195 MW frente a una demanda de 2,740 MW, según la nota informativa de la Unión Eléctrica correspondiente al 26 de mayo.
El déficit a las 06:00 horas dejó 1,553 MW afectados, y el panorama para la noche es aún más sombrío: se proyecta una disponibilidad de 1,240 MW contra una demanda máxima de 3,200 MW, lo que arrojaría un déficit de 1,960 MW y una afectación estimada de 1,990 MW en el horario pico.
El lunes también estuvo marcado por graves afectaciones. La Unión Eléctrica reconoció que «la máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2,010 MW a las 22:00 horas», con interrupciones sostenidas durante las 24 horas del día.
Los 54 parques solares fotovoltaicos instalados en la isla aportaron 3,237 MWh con un pico de 466 MW en el horario del mediodía, una contribución insuficiente para compensar el déficit estructural que se agrava cada noche.
Entre las principales incidencias del sistema figuran averías activas en la CTE Antonio Guiteras, la Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo, mientras que la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 6 de la CTE Renté y la Unidad 5 de la CTE Nuevitas permanecen en mantenimiento, con 354 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.
La única incorporación prevista para el pico nocturno es la Unidad 3 de la CTE Renté, con apenas 45 MW.
La termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del sistema, acumula su tercera avería en mayo: salió el 5 de mayo, regresó el 18 tras cuatro días de reparaciones, y volvió a fallar el 24 de mayo por un salidero en la caldera cuando generaba unos 200 MW.
Ante las críticas, el directivo de la planta Román Pérez Castañeda negó que los fallos se debieran a reparaciones mal ejecutadas y los atribuyó al deterioro estructural acumulado durante más de 15 años sin inversión suficiente.
La crisis de este martes se inscribe en un patrón de empeoramiento sostenido a lo largo de mayo. El 13 de mayo se registró un déficit récord de 2,153 MW en el SEN, y al día siguiente, con la segunda salida de Guiteras, el 70% del país quedó sin electricidad.
El impacto sobre la población es devastador: apagones de hasta 20-22 horas diarias en La Habana, cortes de hasta 50 horas en municipios como Songo-La Maya, y afectaciones al suministro de agua, hospitales, escuelas y telecomunicaciones.
Entre el 13 y el 21 de mayo, la desesperación desbordó las calles: cacerolazos, barricadas y fogatas se registraron en al menos 12 municipios habaneros, con algunos episodios que terminaron en represión por parte de las autoridades.
En marzo de 2026 el SEN ya había sufrido al menos tres desconexiones totales, la más prolongada de 29 horas y 29 minutos el 16 de marzo, evidenciando que la infraestructura eléctrica cubana no tiene capacidad de recuperación ante un sistema que lleva décadas sin la inversión necesaria.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba está al borde del colapso?
El SEN de Cuba está al borde del colapso debido a una combinación de infraestructura termoeléctrica envejecida, falta de inversión y escasez de combustible. Las plantas, muchas de ellas con décadas de explotación sin mantenimiento adecuado, sufren continuas averías y limitaciones en la generación térmica. Además, la falta de suministro de petróleo agrava la situación, dejando a millones de cubanos sin electricidad durante prolongados períodos.
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¿Cuál es el impacto de los apagones en la vida cotidiana de los cubanos?
Los apagones prolongados afectan gravemente la vida cotidiana de los cubanos. Las interrupciones en el suministro eléctrico impactan el funcionamiento de hospitales, escuelas, telecomunicaciones y el suministro de agua. Las familias enfrentan las noches sin luz, sin ventiladores y con alimentos que se echan a perder, lo que genera un desgaste social profundo y descontento entre la población.
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¿Qué papel juegan las energías renovables en la crisis eléctrica de Cuba?
Las energías renovables, principalmente los parques solares fotovoltaicos, no logran compensar el déficit nocturno de electricidad en Cuba. Aunque estos parques aportan una cantidad significativa de energía durante el día, su contribución es insuficiente para cubrir las demandas nocturnas, cuando la crisis energética se acentúa y la generación térmica es deficiente.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
Hasta el momento, el gobierno cubano no ha implementado soluciones efectivas para resolver la crisis energética. La falta de inversión en la infraestructura eléctrica y la dependencia de fuentes externas de combustible continúan siendo un obstáculo para mejorar la situación. Las reparaciones en las plantas eléctricas son constantes, pero no suficientes para garantizar un suministro eléctrico estable y continuo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.