Nieta de Batista rompe el silencio: «Mi familia tiró la toalla por el miedo»

Esther Batista Curiel, nieta de Fulgencio Batista y ciudadana española con raíces cubanas, reveló en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba por qué es la única miembro de su familia dispuesta a hablar públicamente: el resto, según ella, lleva décadas agotada por los ataques a su abuelo y ha cedido ante el miedo.

«La única que ha salido a hablar desde que murió mi padre soy yo. Nadie quiere. Nadie», afirmó Esther con rotundidad en el fragmento de la entrevista, grabada el 20 de mayo de 2026, Día de la Independencia cubana.

La explicación que ofrece es tan sencilla como dolorosa: «Están cansados de todos los horrores que se ha dicho de mi abuelo, están cansados, han pasado miedo también y yo creo que ya han tirado la toalla. Ya piensan: bueno, ¿para qué voy a seguir intentando contar las verdades históricas cuando ya lo hemos intentado durante todos estos años y es imposible?»

Esther reconoce que su familia siempre ha permanecido «en segunda posición», fuera del foco mediático, y que ahora le ha tocado a ella asumir ese papel: «Ahora me ha tocado a mí, como puedo intentar seguir el legado de mi padre de la mejor manera posible».

El núcleo emocional de sus palabras es el trauma que vivió su padre, Roberto «Bobby» Batista Fernández, quien llegó a Nueva York el 30 de diciembre de 1958 con apenas 11 años creyendo que iba de vacaciones de Navidad, junto a su hermano Fulgencio y su madre.

Esther describe ese momento con una imagen que le resulta especialmente cercana: «Tú imagínate: yo tengo un hijo ahora de 11 años y me imagino ese niño en un avión llegando a Nueva York y diciendo, gente insultándolo, y el otro pobre mirando como diciendo: 'pero si yo venía aquí a ver los árboles de Navidad'. Son niños al final».

Ese golpe inicial marcó a Bobby de por vida, algo que Esther comprendió plenamente al leer el libro de memorias que su padre publicó en 2021, titulado Hijo de Batista: «Una vez que leí el libro entendí todo el trauma y todo lo que me decía mi padre del exilio».

Según relató en la entrevista, Bobby Batista llegó a estremecerse al escuchar un acento cubano y se ponía nervioso cuando pronunciaban su apellido en una consulta médica.

Bobby falleció en Madrid el 12 de enero de 2022 a los 74 años a causa de un cáncer, dejando a Esther como la única voz pública dispuesta a reivindicar el legado de Fulgencio Batista frente a la narrativa impuesta por el régimen castrista durante más de seis décadas.

A pesar de haber nacido y criarse en España, Esther reivindica su identidad cubana con naturalidad: «Yo claramente también me siento cubana, pues soy hija de cubanos».

Describe cómo en su casa se cocinaba comida cubana que preparaba su bisabuela, cómo intenta transmitirla a su hijo de 11 años y cómo esa doble identidad —española de nacimiento, cubana de raíces— define quién es.

La entrevista se realizó el mismo día en que el Departamento de Justicia de EE.UU. imputó formalmente a Raúl Castro por cuatro asesinatos vinculados al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que perdieron la vida Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

Sobre esa imputación, Esther fue directa: «Fue un gran día. Además, ayer fue el día de la independencia cubana, por lo cual es una fecha todavía más señalada y yo creo que es hora, que es hora de que Raúl Castro y la familia Castro se haga justicia».