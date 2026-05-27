Puerto Rico anuncia mayor presencia militar de EE.UU. ante posible incursión en Cuba

Puerto Rico vuelve al centro de la tensión sobre Cuba Foto © CiberCuba/Sora

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El secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico, el general de brigada Arthur Garffer, anticipó que la isla experimentará un aumento significativo de presencia militar estadounidense por agua, aire y tierra en las próximas semanas, en el contexto de una posible intervención en Cuba que podría incluir la detención del exdictador Raúl Castro.

Garffer hizo estas declaraciones durante los actos del Día de la Recordación en el Cementerio Nacional de Bayamón, en una entrevista con Telemundo Puerto Rico que generó amplia atención regional.

«Yo entiendo que estamos viendo aquí posiblemente el final del régimen dictatorial comunista cubano en las próximas semanas», afirmó el general, quien comparó el escenario actual con el despliegue previo a la intervención en Venezuela.

Garffer señaló que la reciente acusación federal contra Raúl Castro es una de las «nuevas fichas en el tablero».

El 20 de mayo, un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida imputó formalmente a Castro por ordenar el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, crimen que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio, con penas que van desde cadena perpetua hasta la pena de muerte.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró a Castro «fugitivo de la justicia» tras la acusación, y Garffer fue categórico sobre las posibilidades de una entrega voluntaria: «El momento que Cuba entrega a Raúl Castro, pues ya admiten derrota. Así que no creo que sea una opción, así que una extracción es posible».

El general subrayó el rol estratégico de Puerto Rico y República Dominicana en cualquier operativo militar.

Indicó que el gobierno dominicano extendió recientemente su permiso al Comando Sur para realizar operaciones aéreas en su territorio, y que existen contratos para mantener aviones cisterna en ese país: «Hemos mantenido contratos con la República Dominicana para tener tankers primeramente en la República Dominicana y hay siete otros países de la Cuenca del Caribe que también están envueltos».

«Puerto Rico va a estar sumamente activo en todo momento, como estuvimos antes del build-up a Venezuela», añadió.

Este anuncio se produce en el marco de una escalada sostenida de presencia militar en Puerto Rico desde febrero de 2026, con despliegue de cazas F-35, drones MQ-9, marines y buques logísticos en puntos como Ponce.

La gobernadora Jenniffer González Colón respaldó en febrero cualquier acción del presidente Trump para «liberar» a Cuba, incluso si implicara una intervención militar desde la isla.

Garffer también describió la presión económica sobre el pueblo cubano como parte de la estrategia: «Esa presión poco a poco va haciendo dos cosas. Uno, el pueblo se cansa. Y número dos, crea una ruptura entre el pueblo y el gobierno existente».

Cuba atraviesa su peor crisis energética en décadas, con déficits eléctricos que superaron los 2,000 MW en mayo de 2026, agravada por el cese de suministros de petróleo venezolano, mexicano y ruso entre finales de 2025 y abril de 2026.

El Comando Sur ya había creado en octubre de 2025 una fuerza de tarea conjunta en el Caribe, descrita como el mayor despliegue militar estadounidense en la región en tres décadas, con objetivo oficial antinarcóticos pero con clara lectura geopolítica de presión sobre Cuba.