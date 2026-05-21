Marco Rubio: «Raúl Castro es ahora un fugitivo de la justicia estadounidense»

El secretario de Estado Marco Rubio declaró este jueves que Raúl Castro se ha convertido en un «fugitivo de la justicia estadounidense» tras la acusación formal presentada por un gran jurado federal de Estados Unidos, y advirtió que no revelará cómo planea el gobierno traerlo ante los tribunales.

«No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí, si estuviéramos tratando de hacerlo. ¿Por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes?», respondió Rubio a preguntas de la prensa sobre los pasos concretos que dará Washington tras la acusación a Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.

«La realidad es que, llegado a este punto, se convierte en un fugitivo de la justicia estadounidense», señaló, al tiempo que replicó categórico ante la interrogante sobre cómo lo llevarían a EE.UU.: «Si hay un anuncio, probablemente se lo diremos después, no antes».

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se produjeron en una rueda de prensa poco antes de partir hacia Suecia, donde participará en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN.

Rubio subrayó que la evidencia contra el exmandatario cubano es contundente porque el propio acusado «admite abiertamente y se jacta» de haber dado la orden de derribar aviones civiles.

Ese ataque costó la vida a cuatro cubanoamericanos: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados.

La acusación formal contra el general Castro fue desclasificada este 20 de mayo —Día de la Independencia de Cuba— por el fiscal general interino Todd Blanche, en un acto celebrado en la Freedom Tower de Miami.

La imputación incluye cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato. Si fuera declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte.

Sin embargo, la no existencia de un tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos limita el alcance práctico inmediato de la acusación contra el dictador.

Junto a Castro fueron acusados cinco exmilitares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Bárzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. Este último, identificado como uno de los pilotos del derribo, ya se encuentra bajo custodia estadounidense desde noviembre de 2025, tras haber ingresado al país con parole humanitario en 2024 y mentir sobre su pasado militar al solicitar la residencia permanente.

El régimen de La Habana rechazó tajantemente la acusación. El gobernante Miguel Díaz-Canel la calificó de «acción política sin ningún basamento jurídico», mientras que el canciller Bruno Rodríguez la tildó de «farsa» y llamó a Rubio «vocero de intereses corruptos y revanchistas». Las autoridades de la isla convocaron a una marcha frente a la Tribuna Antiimperialista en defensa de Castro.

La acusación se enmarca en una escalada de presión sin precedentes. Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo, reduciendo las importaciones energéticas entre 80% y 90%.

En otro momento de la rueda de prensa de este jueves, al preguntársele sobre la posibilidad de un acuerdo negociado con La Habana, Rubio fue categórico: «Sinceramente, no veo mucho avance», y subrayó que «la probabilidad de que eso ocurra con quienes están actualmente en el poder no es alta».

Advirtió que el régimen cubano no podrá seguir aplicando su táctica habitual de dilación frente a Washington: «Lo que han hecho todos estos años es comprar tiempo y esperarnos», dijo. «No van a poder esperarnos ni comprar tiempo. Somos muy serios. Estamos muy enfocados».

El secretario de Estado calificó a Cuba de «Estado fallido» y apuntó directamente contra GAESA, el conglomerado militar-empresarial cubano, al que atribuyó 18,000 millones de dólares en activos, asegurando que «ni un centavo va al presupuesto estatal ni a ayudar al pueblo cubano».

«Su sistema no funciona. Su sistema económico no funciona. Está roto y no se puede arreglar con el sistema político actual. Simplemente no entienden cómo hacerlo. Es un Estado fallido», recalcó Rubio con contundencia.