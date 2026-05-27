"Les salió el tiro por la culata": cubanos responden masivamente a encuesta de Con Filo sobre una invasión de EE.UU.

Encuesta de Con Filo desata avalancha de respuestas entre cubanos

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El programa oficialista Con Filo publicó recientemente en Facebook la promoción de su episodio «¿Quién quiere una invasión contra Cuba?» y obtuvo exactamente lo contrario de lo que buscaba: un aluvión de cubanos inundaron la sección con comentarios apoyando abiertamente un cambio de régimen, incluso por la vía militar.

La publicación acumuló más de 2,364 comentarios, la inmensa mayoría de ellos respondiendo afirmativamente a la pregunta implícita del título, en lo que los propios usuarios describieron como un fracaso propagandístico monumental.

El usuario Harold Rodriguez contabilizó 239 mensajes diciendo que sí antes de añadir el suyo propio, mientras Iran Capote escribió: «¿Hay aquí algún comentario que diga que no quiere? Es que me cansé de leer y leer, solo veo a todos los que apoyan».

Las respuestas oscilaron entre el humor y la desesperación más cruda.

Ernesto Duarte resumió el sentir general con una frase que se repitió en decenas de variantes: «Respuesta corta: yo. Respuesta larga: Yooooooooooooooo».

Otros fueron más directos: «La invasión no es contra Cuba, es por Cuba y contra ustedes», escribió Focotown con Yaya Panoramix, mientras Yurgen Orlando Martinez Ollet apuntó: «No sé a quién se le ocurrió la idea, pero la encuesta le salió mal».

Varios comentaristas matizaron que no pedían una guerra sino libertad política.

Alex Michel Matos Sánchez escribió: «Nadie, no queremos invasión, queremos libertad, elecciones libres, libre comercio, el mecanismo legal para cambiar de sistema político cada vez que el pueblo así lo elija».

Hanssel Carrillo añadió: «Yo solo quisiera vivir en un país donde desear un sistema diferente sea una posibilidad real y no una razón de discriminación».

Susy Martinez fue aún más directa con el régimen: «Si no quieren guerra o invasión, dejen que el pueblo elija y decida genuinamente sin represalias y verán».

Muchos usuarios retaron al programa a mostrar los resultados en televisión, anticipando que nunca lo harían.

«Con Filo, los reto a hacer público el resultado», escribió Ma Chete, mientras Yan Marcos Reguera Aquit sentenció: «Esta publicación no la van a poner en la televisión».

El pasado martes, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció cargos penales federales contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses.

Al día siguiente, EE.UU. desplegó el portaaviones USS Nimitz en aguas del Caribe, aunque el presidente Donald Trump negó que el movimiento buscara intimidar al régimen.

Reportes del medio Politico señalaron que funcionarios de la administración Trump estaban frustrados porque las sanciones y el bloqueo de combustible no habían logrado cambios en la isla, con opciones militares sobre la mesa aunque sin decisión operativa inminente.

En ese contexto, Con Filo dedicó su episodio a denunciar una supuesta campaña mediática para justificar una agresión contra Cuba, sin prever que su propia publicación se convertiría en el termómetro más elocuente del hartazgo popular.

No es la primera vez que el programa, producido por Cubadebate y lanzado tras las protestas del 11 de julio de 2021, recibe el rechazo masivo de los cubanos en sus propias plataformas.

Danay Santana resumió con ironía el resultado de la iniciativa: «Todos los pronombres personales: yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos y ellas también. El mundo entero, chico. Porque ya lo de ustedes es demasiado. Queremos libertad para Cuba».