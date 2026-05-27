Abogado desmiente medio millón de deportaciones: «Es más probable que aterricen marcianos»

El abogado de inmigración Willy Allen descartó de forma categórica que exista un plan real para deportar a 500,000 cubanos a la isla, en respuesta a las declaraciones del excongresista demócrata cubanoamericano Joe García, quien afirmó que esa cifra estaría sobre la mesa en negociaciones entre Cuba y Estados Unidos.

«Hay más chance de que los marcianos aterricen en la oficina mía en los próximos 15 minutos, a que exista un plan para deportar a 500,000 cubanos para la isla. No es real», afirmó Allen, cuyas declaraciones se producen un día después de que García difundiera la cifra de 500,000 repatriaciones como parte de la supuesta negociación bilateral entre el régimen cubano y la Administracion Trump., generando alarma en la comunidad cubana en Estados Unidos.

Allen ofrece dos argumentos para desmontar el escenario: la protección legal que garantiza la Ley de Ajuste Cubano y la imposibilidad logística de ejecutar una deportación de esa magnitud.

En el plano legal, el abogado recuerda que entre 2017 y 2024 más de 1,2 millones de cubanos entraron a Estados Unidos por distintas vías —frontera, parole humanitario, CBP One y reunificación familiar—, de los cuales se estima que 500,000 aún no han podido legalizarse.

De ese grupo, la mayoría tiene el formulario I-220A y otra parte entró con parole humanitario o CBP One, pero Allen insiste en que todos tienen derecho a regularizar su situación.

«Todos los cubanos que entran con parole de frontera, de CBP One, o de parole humanitario, o por reunificación familiar, todos tienen el derecho de legalizarse bajo la Ley de Ajuste Cubano».

Sobre esa ley, Allen es tajante: «No se va a eliminar. No lo están cerrando poco a poco. Lo están haciendo más difícil».

El abogado reconoce que los procesos de legalización se han ralentizado, y cita un análisis del Instituto Cato según el cual el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) está «arrastrando los pies deliberadamente con todas las formas de legalizar para crear más pánico y tener más personas ilegales».

Sin embargo, Allen asegura que las batallas judiciales en Cortes federales sobre el I-220A avanzan de forma inevitable. «Es como el paso de Los Elefantes de Cienfuegos. Va a ser aplastante y vamos a ganar».

En el plano logístico, Allen apela a las matemáticas para ilustrar la inviabilidad de deportar semejante volumen de personas.

Como referencia histórica, recuerda que los Vuelos de la Libertad —que operaron durante aproximadamente siete años con vuelos diarios— apenas trasladaron a unos 200,000 cubanos a Miami. «Matemáticas, matemáticas, aunque yo no las conozco, no mienten. Matemáticas».

En la actualidad, Cuba recibe aproximadamente un vuelo mensual de deportación desde Estados Unidos con entre 160 y 180 personas, y la novedad de 2026 es que, por primera vez en décadas, esos vuelos incluyen cubanos con antecedentes criminales.

Sobre Joe García, Allen lo describe como amigo personal de más de treinta años, pero considera que «la musa está un poquitico fuera de él» y que está mezclando la situación migratoria actual de los cubanos con declaraciones del gobernador de Florida sobre el eventual retorno de cubanos cuando Cuba sea libre.

El escritor Michael H. Miranda también cuestionó la cifra de medio millón difundida por García, en una reacción que refleja el escepticismo generalizado ante un escenario que Allen califica de matemáticamente imposible y legalmente inviable.