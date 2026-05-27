Díaz-Canel celebra discurso de Bruno Rodríguez contra EE.UU. ante la ONU

Bruno Rodríguez Parrilla durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU.

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El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel celebró este martes la intervención de su canciller Bruno Rodríguez Parrilla ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde el jefe de la diplomacia cubana acusó al gobierno de EE.UU. de violar el derecho internacional y alertó sobre una posible catástrofe humanitaria en Cuba.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Díaz-Canel afirmó que Rodríguez «ha llevado la voz digna y soberana de Cuba al Consejo de Seguridad», y destacó que el canciller pidió a la comunidad internacional movilizarse para impedir una catástrofe humanitaria «ya por la vía de las armas o por la vía del cerco energético y el endurecimiento extremo del bloqueo que también matan y provocan sufrimiento».

Rodríguez intervino el martes en un debate abierto del Consejo de Seguridad titulado «La defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el fortalecimiento del sistema internacional centrado en la ONU».

En su discurso, el canciller cubano denunció que EE.UU. está en una posición de «quebrantamiento de la Paz y la Seguridad Internacionales» y de violación del Derecho Internacional Humanitario respecto a Cuba.

Rodríguez calificó el cerco petrolero estadounidense como equivalente a un «bloqueo naval», al que describió como «un acto de guerra y de genocidio» que somete a la población cubana a un «castigo colectivo».

Como evidencia del impacto humanitario, citó la duplicación de la tasa de mortalidad infantil cubana, de 4,0 a 9,9 por cada mil nacidos vivos, y la reducción de la expectativa de vida de niños enfermos de cáncer del 85% al 65%.

El régimen atribuye ese deterioro al embargo energético estadounidense, aunque analistas independientes señalan también el colapso del sistema de salud interno, producto de décadas de mala gestión de la dictadura.

Rodríguez también advirtió que una agresión militar «provocaría un baño de sangre», con muertes de cubanos y de jóvenes estadounidenses «sin causa ni ideal que defender, arrastrados a la violencia por una política imperialista, neofascista».

La Cancillería cubana difundió un fragmento de video con la frase final del canciller ante el Consejo de Seguridad: «Nadie dude que llegados a un momento que esperamos nunca ocurra, el pueblo de Cuba combatirá hasta las últimas consecuencias. Patria o muerte, venceremos.»

Díaz-Canel también destacó que Rodríguez convocó a América Latina y el Caribe a «preservar su condición de Zona de Paz y evite consecuencias adversas que desestabilizarían la región».

La intervención en la ONU se produjo el mismo día en que se dio a conocer una entrevista que Rodríguez concedió a Fox News acusando a la administración Trump de usar la acusación penal contra Raúl Castro como «narrativa política para justificar una agresión militar contra Cuba», y donde arremetió directamente contra el secretario de Estado Marco Rubio: «Le he oído mentir una y otra vez sobre este asunto».

El discurso del canciller cubano se enmarca en la mayor escalada de tensión entre Washington y La Habana en décadas, tras las órdenes ejecutivas de Trump que impusieron sanciones secundarias a países que suministren petróleo a Cuba y que habrían reducido las importaciones energéticas de la isla entre 80% y 90%, agravando apagones de hasta 25 horas diarias en gran parte del territorio nacional.

El 20 de mayo, el Departamento de Justicia de EE.UU. desclasificó una acusación federal contra Raúl Castro y cinco militares cubanos por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro personas.