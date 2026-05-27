Brisas del Mar, otro pueblo abandonado en Cuba

Un recorrido por Brisas del Mar, reparto residencial de Habana del Este en la zona de Guanabo, muestra un paisaje de calles vacías, casas destruidas y playas sucias que la creadora de contenido Sisi Aguilera describió esta semana como otra ciudad fantasma en Cuba.

El video, grabado durante una visita al lugar, retrata lo que fue un destino vacacional activo —especialmente en verano— y hoy luce paralizado en el tiempo. La mayoría de las viviendas eran casas de descanso donde familias cubanas pasaban sus vacaciones; ahora están destruidas, cerradas o completamente abandonadas.

«Cuando caminas por estas calles sientes que no hay vida. Todo está en silencio. Quedan muy pocas casas habitadas. Y vivir aquí debe sentirse demasiado triste», relató Aguilera en el recorrido.

Durante toda la caminata, la autora no encontró a una sola persona. «Sinceramente, hasta miedo da caminar por estas calles abandonadas», admitió.

Entre las imágenes más impactantes del recorrido aparece una casa en ruinas junto al río, rodeada de un paisaje que la propia Aguilera calificó como hermoso. «Ver algo tan bello en este estado es un desperdicio enorme», señaló.

Brisas del Mar no es un caso aislado. La zona vecina de Boca Ciega, en Habana del Este, fue documentada en marzo con más de 100 casas vacías, estructuras colapsadas, vandalismo y vegetación invasora, muchas de ellas chalets turísticos confiscados por el Estado en los años 60 que nunca recibieron mantenimiento.

El patrón se repite en otras regiones del país. Isabela de Sagua, en Villa Clara, fue documentada el año pasado con muelles corroídos y calles desiertas. Cayo La Rosa, en Artemisa, que antes de 1959 contaba con fábrica, aeropuerto y hospital, es hoy un conjunto de ruinas tras el cierre de su textilera en los años 90. Y Bejucal, en Mayabeque, fue mostrado en febrero con edificios deteriorados en medio de apagones y escasez de combustible.

Detrás de este despoblamiento hay una crisis estructural: éxodo migratorio sin precedentes —Cuba perdió más de 500,000 personas entre 2022 y 2024 según estimaciones internacionales—, apagones de hasta veinte horas diarias, escasez de alimentos y medicamentos, y décadas de abandono institucional. El déficit habitacional en la isla supera las 850,000 viviendas, y en el último año solo se construyeron unas 16,000 casas, el 65% de lo previsto.

Aguilera resumió lo que vio con una conclusión que trasciende a Brisas del Mar: «Qué tristeza ver cómo tantos pueblos y lugares de mi país poco a poco están muriendo. Ya no es un lugar específico. El abandono se está generalizando en Cuba entera».