Montan acto para recibir donaciones en Santiago de Cuba

La Dirección de Salud Pública del municipio Segundo Frente, en la provincia de Santiago de Cuba, organizó un acto público el pasado domingo para recibir un contenedor con donaciones enviado por la organización estadounidense Helping Hands For Cuba, según publicó en su página de Facebook la propia entidad.

«En la mañana de hoy 25 de mayo recibimos el contenedor donado por Helping Hands For Cuba al municipio del Segundo Frente», informó Salud Pública Segundo Frente en la publicación, acompañada de los hashtags #Cubanoestasola y #cubasalva.

El municipio Segundo Frente, enclavado en la Sierra Maestra, es una zona rural de difícil acceso que enfrenta graves carencias en salud, transporte y abastecimiento, lo que hace especialmente significativa la llegada directa de este tipo de ayuda a nivel local.

Helping Hands For Cuba es una organización caritativa cuya misión incluye el apoyo a personas con discapacidad en Cuba mediante cuidado personal, nutrición, suministros y equipos médicos.

La recepción del contenedor se produce en un contexto de flujo creciente de ayuda humanitaria internacional hacia Santiago de Cuba, aunque no toda llega a sus destinatarios finales.

En abril, España distribuyó en Santiago de Cuba mil kits básicos de alimentos e higiene transportados en un contenedor de 40 pies, beneficiando a unas 5,000 personas.

Ese mismo mes, el Proyecto Humanitario Cuba Soberana de Bélgica anunció el envío de su quinto contenedor con suministros médicos hacia Santiago de Cuba y Jiguaní, incluyendo máscaras de oxígeno, material quirúrgico, medicamentos y sillas de ruedas.

En este mes, Cáritas informó que cinco contenedores adicionales habían llegado al puerto de Santiago de Cuba en abril, sumados a un barco con siete contenedores recibido en febrero.

Sin embargo, no toda la ayuda que llega a la isla alcanza a quienes más la necesitan.

La ONU advirtió el 7 de abril que unos 170 contenedores con productos humanitarios ya llegados a Cuba, valorados en aproximadamente 6.3 millones de dólares, no estaban llegando a los beneficiarios finales por falta de combustible para la distribución interna.

En ese escenario, la entrega directa al municipio Segundo Frente gestionada por Helping Hands For Cuba representa un ejemplo de ayuda que sí llega a nivel comunitario, en una zona donde la Dirección de Salud de Santiago de Cuba ha tenido que reforzar brigadas clínico-quirúrgicas para garantizar atención médica ante la escasez de combustible y transporte.

En mayo, la Diócesis de Palm Beach y Catholic Charities lanzaron además una campaña de recolección para apoyar a familias en Cuba vinculada a Helping Hands Cuba, lo que sugiere que el flujo de donaciones hacia la isla podría continuar en los próximos meses.