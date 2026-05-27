Sayde Chaling-Chong: "El régimen cubano ya perdió"

El opositor y analista Sayde Chaling-Chong, presidente de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo, afirmó que el régimen cubano ya perdió y que lo que estamos viendo en estos momentos no son negociaciones sino «capitulaciones», tras conocerse la filtración de que uno de los agentes de la CIA presentes en la reunión secreta del 14 de mayo en La Habana participó en la operación que extrajo a Nicolás Maduro de Venezuela y ajustició a 32 agentes cubanos.

La filtración fue publicada por CBS News, que reveló que el director de la CIA, John Ratcliffe, llevó a ese operativo paramilitar —con el rostro pixelado en las imágenes compartidas en X por la CIA— ante los propios funcionarios cubanos durante el encuentro celebrado en la capital cubana.

«Ellos saben desde el 3 de enero que han perdido. Y que no están en unas negociaciones ni un diálogo. Lo dije hace tiempo y lo vuelvo a decir hoy: están en unas capitulaciones», declaró Chaling-Chong en una entrevista con la periodista Tania Costa.

El analista explicó el término con precisión. «Las capitulaciones son las negociaciones de dos bandos enfrentados. Y son las negociaciones de los términos que le impone el bando ganador al bando perdedor. Y el bando perdedor es el Partido Comunista de Cuba. El bando ganador son los Estados Unidos y el pueblo cubano».

Chaling-Chong describió las expresiones de los funcionarios cubanos fotografiados en la reunión como caras de «terror» y «miedo», y usó el lenguaje coloquial para ilustrar la magnitud de la humillación. «En el lenguaje de la calle en Cuba se dice que la CIA los 'chacaleó'; son unos rendidores. Los han 'chacaleado' completamente. O sea, hablando en términos cubanos, el nivel de 'chacalismo' ha sido total».

Para el analista, el gesto de Ratcliffe fue deliberado y calculado. «Ya que hubiera ido a La Habana el director de la CIA en persona, ya te da la magnitud de 'no estamos jugando', pero que ya en el equipo del director de la CIA vaya uno de los que participó en la extracción de Maduro. Eso ya es...». Y añadió sin rodeos: «Esto es una burla directamente».

Ratcliffe se reunió con el ministro del Interior cubano Lázaro Álvarez Casas, con el jefe de inteligencia Ramón Romero Curbelo y, según algunas versiones, con Raúl Guillermo Rodríguez Castro («El Cangrejo»), nieto de Raúl Castro.

La CIA publicó fotos oficiales de la reunión, un gesto inusual para una visita de inteligencia de este nivel, mientras que Reuters captó en video la llegada de la delegación estadounidense en un vuelo oficial identificado como SAM554.

El mensaje que Ratcliffe llevó de Trump, segúndo han publicado medios estadounidenses, fue que Estados Unidos está dispuesto a dialogar sobre economía y seguridad solo si Cuba realiza «cambios fundamentales».

El régimen cubano, por su parte, enmarcó el encuentro como un intento de «contribuir al diálogo político».

Chaling-Chong rechazó esa lectura y cerró con una reflexión sobre la identidad nacional cubana. «La patria no es Fidel. La patria no es Raúl. La patria no es el comunismo. Nuestra patria en primer lugar son nuestros maravillosos paisajes, nuestras playas, nuestra gente; sobre todo la patria es el soberano que está secuestrado».

El analista recordó que ya había predicho este desenlace. «Yo os dije que el 2026 era el año final de la dictadura y no lo dije porque me manipularon o me engañaron, sino porque se vio allí en aquella conversación privada que tuvimos con Mike Hammer, que el año 2026 es el final de la dictadura».