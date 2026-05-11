El peso cubano encadena una semana de depreciación histórica y no da señales de freno en su caída

El mercado informal de divisas en Cuba cerró la semana con el dólar y el euro en niveles sin precedentes, tras una jornada del domingo que quedará marcada en la historia cambiaria de la isla.

Según datos de elTOQUE, plataforma independiente de referencia para la mayoría de los cubanos, el dólar alcanzó ayer su récord histórico absoluto de 543 pesos cubanos (CUP), para retroceder levemente esta mañana a 542 CUP.

Tasa de cambio informal en Cuba Lunes, 11 Mayo, 2026 - 07:30

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 542 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 620 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 425 CUP

El euro se mantiene en 620 CUP, máximo histórico que alcanzó el viernes pasado y que no ha cedido desde entonces. La MLC cotiza hoy en 425 CUP, tras haber llegado a 430 CUP el miércoles de la semana pasada en un salto de treinta pesos en un solo día.

Evolución de la tasa de cambio

La semana arrancó el pasado lunes con una señal de alarma: el dólar subió cuatro pesos en un día, de 536 a 540 CUP, en lo que fue la mayor alza diaria reciente. Desde ese momento, la divisa estadounidense no bajó de ese umbral en toda la semana, hasta que ayer lo superó con el nuevo récord de 543 CUP.

El euro también encadenó jornadas históricas: superó la barrera de los 600 CUP por primera vez el 19 de abril, y en apenas tres semanas escaló hasta los 620 CUP actuales.

La brecha con las tasas oficiales del Banco Central de Cuba (BCC) resulta abismal: el organismo estatal ofrece este lunes 498 CUP por dólar y 586.35 CUP por euro, cifras que el mercado informal dejó atrás hace semanas y que tienen un acceso muy limitado para la población.

La jornada récord del dólar del domingo se inscribe en una tendencia de depreciación acelerada que no da tregua. El dólar cerró abril en 535 CUP, superando ya el techo máximo que el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) había proyectado para ese mes: 533 CUP.

Para mayo, el OMFi estima una cotización central de 562 CUP, con un rango de entre 523 y 590 CUP. Sin embargo, el mercado ya ha demostrado que las proyecciones se quedan cortas con frecuencia.

El deterioro del peso cubano frente al dólar es uno de los más dramáticos del continente en los últimos años. Entre enero y abril de 2026, la depreciación interanual promedio fue del 45%, más del doble que en todo 2025, cuando fue del 22%.

Desde 2020, el peso ha perdido aproximadamente el 95% de su valor frente al dólar, pasando de 42 CUP por dólar a más de 540 CUP en la actualidad, consecuencia directa de la inflación crónica, la crisis energética con apagones diarios, la caída del turismo y la escasez estructural de divisas que arrastra la economía cubana tras décadas de gestión dictatorial.

Si la tendencia de las últimas semanas se mantiene, el dólar podría acercarse al techo proyectado por el OMFi —590 CUP— antes de que termine mayo.