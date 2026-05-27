Inflación y gasolina cara obligan a estadounidenses a reducir compras

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Dos de cada tres estadounidenses están recortando sus gastos ante el alza sostenida de precios, según una encuesta del Conference Board publicada este martes que revela el impacto directo de la inflación y el encarecimiento de la gasolina sobre los hogares del país.

El índice de confianza del consumidor del Conference Board cayó 0,7 puntos hasta 93,1 en mayo de 2026, su primer descenso tras tres meses de ganancias consecutivas, en un contraste llamativo con los mercados bursátiles, que han alcanzado niveles récord.

La encuesta incluyó este mes preguntas especiales que arrojaron un dato contundente: 66% de los encuestados dijo estar reduciendo compras en respuesta al alza de precios, con la mayoría postergando adquisiciones costosas y recortando gastos generales.

Muchos consumidores también planean economizar en ropa, calzado, artículos de pasatiempo, juguetes y juegos.

El principal detonante es el precio de la gasolina, que se disparó desde 2,98 dólares por galón —nivel previo al inicio de la guerra contra Irán a finales de febrero— hasta un promedio nacional de 4,49 dólares, manteniéndose en o por encima de 4,50 dólares durante casi todo mayo.

La inflación saltó al 3,8% interanual en abril, la más alta en tres años y muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, impulsada por la energía, los alimentos y los costos de envío.

Los precios de los alimentos también presionan: la carne de res acumula un alza de 14,7% y los precios del supermercado subieron 3,6% interanual, agravados por la reducción histórica del hato ganadero estadounidense, que en enero de 2026 alcanzó su nivel más bajo desde los años 50.

El impacto sobre los salarios es directo: por primera vez desde abril de 2023, los ingresos reales se volvieron negativos, con sueldos creciendo 3,6% frente a una inflación del 3,8%.

La encuesta del Conference Board también reveló una economía profundamente desigual: la confianza creció entre hogares con ingresos iguales o superiores a 100,000 dólares anuales, mientras cayó para la mayoría de los demás.

«La perspectiva de precios más altos y una inflación más rápida sigue pesando sobre las lecturas de confianza, con muchos hogares adoptando un enfoque más cauteloso en sus compras este año», señaló Ben Ayers, economista sénior de Nationwide.

El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan tocó un mínimo histórico de 44,8 en mayo, su tercer descenso consecutivo, con 57% de los encuestados citando espontáneamente el alza de precios como factor que daña sus finanzas personales.

Las ventas minoristas ajustadas por inflación también cayeron en abril, tras un sólido aumento en marzo, lo que confirma que el consumo real se está enfriando.

El panorama tiene implicaciones políticas: una encuesta Marist de mayo encontró que 61% de los estadounidenses desaprueba el manejo económico del presidente Trump y 63% lo culpa al menos en parte por los altos precios de la gasolina, lo que podría crear problemas para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de período.

Hay, sin embargo, una señal mixta: las expectativas de los consumidores para los próximos seis meses mejoraron ligeramente, lo que algunos economistas interpretan como indicio de que los hogares esperan que el conflicto con Irán concluya en ese plazo. «Creo que la situación resultará incómoda para los hogares durante los próximos meses, pero no será una repetición de lo que presenciamos en 2021 y 2022, cuando las cifras de inflación no dejaban de escalar mes tras mes», dijo Oliver Allen, economista sénior de Pantheon Macroeconomics.