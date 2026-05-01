Precios del petróleo y la gasolina alcanzan su nivel más alto en EE.UU.

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El barril de petróleo superó los 120 dólares y la gasolina alcanzó su nivel más alto desde el inicio de la guerra con Irán, con un precio promedio nacional de $4.23 por galón registrado este jueves en Estados Unidos, de acuerdo con Univisión.

El detonante de esta escalada es el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, vigente desde el 4 de marzo de 2026 en respuesta a la Operación Furia Épica lanzada conjuntamente por EE.UU. e Israel el 28 de febrero.

Por ese estrecho transita el 20% del suministro mundial de petróleo, unos 20 millones de barriles diarios, y el tráfico naval colapsó un 97% con más de 2,000 buques varados desde el cierre.

El crudo Brent superó los $125 por barril el miércoles, su nivel más alto en cuatro años, mientras el WTI cotizaba cerca de los $108 por barril.

Llenar el tanque de un sedán cuesta ahora entre $55 y $65, y una camioneta puede superar los $100.

En California, el galón ronda los $6, con promedios en el condado de Los Ángeles que ya superaron los $6.05 durante abril.

Desde el inicio del conflicto, el precio de la gasolina ha subido 1.20 por galón, con un incremento de casi siete centavos registrado solo el miércoles.

Antes del conflicto, en enero y febrero de 2026, la gasolina costaba menos de $3 por galón en 43 estados del país.

El impacto económico acumulado es considerable: entre el 28 de febrero y el 31 de marzo, los conductores estadounidenses gastaron $8,400 millones adicionales en gasolina, según el Comité Económico Conjunto del Congreso.

Se estima que los hogares gastarán en promedio $740 adicionales durante todo 2026, y los de menores ingresos son los más afectados.

El diésel también subió hasta $5.46 por galón, encareciendo alimentos, transporte y servicios básicos.

La inflación en EE.UU. llegó al 3.3% en marzo de 2026, el mayor repunte mensual en cuatro años, impulsada directamente por el alza del combustible.

El 13 de abril, el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo naval en el estrecho con 12 buques, 100 aeronaves y 10,000 efectivos, y declaró que mantendría la presión «hasta que Teherán acepte las condiciones».

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, proyectó que la gasolina podría bajar a cerca de $3 por galón en verano si se reabre el estrecho, pero el secretario de Energía, Chris Wright, advirtió que el precio podría no bajar de $3 hasta 2027.

Una tregua de diez días mediada por Pakistán ofreció un alivio momentáneo, pero el Estrecho de Ormuz no se reabrió completamente y los precios retomaron su tendencia alcista.

Los grandes bancos de Wall Street, entre ellos Goldman Sachs y Citi, proyectan que el petróleo seguirá caro durante todo el año, con posibles picos de entre $140 y $150 por barril si el bloqueo de Ormuz se prolonga más allá de junio.