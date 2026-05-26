Bruno Rodríguez arremete contra Marco Rubio: «Lo he oído mentir una y otra vez»

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó este martes directamente al secretario de Estado Marco Rubio de mentir «una y otra vez» sobre Cuba, durante una entrevista exclusiva concedida al programa The Story with Martha MacCallum de Fox News desde Nueva York, donde participaba en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

La presentadora Martha MacCallum le trasladó a Rodríguez que Rubio le había dicho que Cuba representa «una amenaza directa a la seguridad nacional de EE.UU.» y mencionó un arsenal de drones militares suministrados por Rusia y China, así como reportes sobre supuestos planes internos cubanos para atacar objetivos militares estadounidenses.

La respuesta del canciller: «Imaginen: Cuba es una pequeña isla de 100,000 kilómetros cuadrados y 10 millones de habitantes. ¿Con qué lógica, con qué sentido común se puede sostener que Cuba podría amenazar a una superpotencia nuclear?».

Sobre Rubio fue aún más directo: «Tendremos que preguntarle al secretario de Estado si tiene alguna evidencia. Le he oído mentir una y otra vez sobre este asunto».

La aparición de Rodríguez en Fox News —canal históricamente afín a la línea dura contra Cuba— es inusual y representa un intento deliberado del régimen de llevar su mensaje a la audiencia conservadora estadounidense, en un momento en que la administración Trump usa ese mismo canal para articular su política hacia la isla.

En la misma entrevista, Rodríguez abordó la acusación federal contra Raúl Castro, desclasificada el 20 de mayo y relacionada con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro personas. El canciller respondió con una pregunta retórica: «¿Tendremos que preguntarle al Gobierno de EE.UU. por qué esperó 30 años para hacer esto?», y calificó los cargos como «parte de la narrativa política dirigida a manipular a la opinión pública estadounidense para justificar una agresión militar contra Cuba».

Rodríguez también rechazó la caracterización de Trump de Cuba como «nación en quiebra», señalando una contradicción: «Si la economía cubana no fuera viable, ¿para qué serviría una orden ejecutiva del presidente de EE.UU. que declara un bloqueo energético total contra Cuba?».

La entrevista se produce en el contexto de la mayor escalada de tensión entre Washington y La Habana en décadas. Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380 el 29 de enero, imponiendo sanciones secundarias a países que suministren petróleo a Cuba, y el primero de mayo amplió las sanciones a los sectores de energía, defensa, minería y finanzas. Según reportes periodísticos, estas medidas habrían reducido las importaciones energéticas de la isla entre 80% y 90%, agravando apagones de hasta 25 horas diarias.

Rubio declaró el 22 de mayo que Cuba es una «amenaza seria» a la seguridad nacional por sus vínculos con China y Rusia, y afirmó que el presidente tiene la opción de hacer «lo que sea necesario». Trump llegó a amenazar con desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a las costas cubanas.

Rodríguez cerró su intervención con una advertencia que resume la posición del régimen ante la presión de Washington: «Ninguna diferencia política entre dos Estados, ninguna consideración sobre el sistema político o el gobierno de otro país puede ser razón para provocar una guerra, un baño de sangre o una catástrofe humanitaria».