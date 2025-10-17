Luis Alberto García critica las marchas y tribunas del Gobierno: "El país se cae a pedazos"

Vídeos relacionados:

El reconocido actor cubano Luis Alberto García cuestionó duramente la realización de actos políticos por parte del régimen cubano, en medio de la grave crisis sanitaria, energética y económica que atraviesa el país. A través de un mensaje publicado en su perfil de Facebook, el artista expresó su desacuerdo con la convocatoria a tribunas y desfiles que, según él, están desconectados de la realidad nacional.

“Sinceramente no creo que esta policrisis nacional sea el marco adecuado para seguir inventando desfiles y tribunas. El país se cae a pedazos. ¿No se enteran quienes respiran en esa dimensión ‘otra’ que habitan? ¿Lo saben y aún así se pasan con fichas? ¿Quieren regalar un baño de pueblo a quienes nos visitan ahora mismo?”, escribió García en un texto donde también lamentó el uso político de estas movilizaciones.

El actor recordó cómo en su infancia los actos públicos se vivían sin presión y apuntó contra el carácter obligatorio y represivo de las manifestaciones actuales: “Comulgué con los actos de mi niñez en los cuales los asistentes hacían acto de presencia sin que les presionaran. Todo eso que vino ‘a posteriori’ de ‘el que no salte es yankee’ o ‘el que no participe que se atenga a las consecuencias’ es cuando menos, patético”, sentenció.

García ironizó sobre la utilidad real de estas convocatorias y propuso una alternativa más empática con las víctimas de la crisis sanitaria: “Sería más patriótico, empático y consecuente dedicarle la tribuna, la marcha o la CONGA a los enfermos y fallecidos por los arbovirus en las provincias matanceras. Digo yo”. Y remató con una pregunta incómoda: “Gaza y Caracas no deberían estar antes que Matanzas y Cárdenas. ¿Verdad?”

El régimen convoca nueva tribuna por Venezuela

Las declaraciones de Luis Alberto García llegan pocas horas después de que el régimen cubano anunciara una nueva “Tribuna en solidaridad con Venezuela”, programada para este viernes 17 de octubre a las 7:30 a.m. en La Habana, frente a la estatua de Simón Bolívar. El acto busca denunciar las acciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Lo más leído hoy:

La convocatoria ocurre en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, con hospitales colapsados por brotes de dengue, chikungunya y fiebre de Oropouche, escasez de medicamentos, personal médico agotado y miles de cubanos haciendo largas colas en centros hospitalarios sin sueros ni reactivos.

“El contraste es evidente: tribunas políticas sí, medicinas no”, denunció CiberCuba Noticias, al cuestionar que el régimen priorice actos ideológicos sobre la salud del pueblo.

Tribuna por Palestina: otro antecedente reciente

El pasado 9 de octubre, el gobierno organizó un masivo acto político en apoyo a Palestina en la Tribuna Antimperialista de La Habana. Según cifras oficiales, más de 100 mil personas fueron movilizadas, pese a la escasez de combustible y el colapso del transporte público.

Ómnibus escolares y laborales fueron utilizados para garantizar la asistencia, mientras el resto del país vivía otro día de paralización por falta de transporte. El acto fue encabezado por Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta y la cúpula del Partido Comunista. En redes sociales, Díaz-Canel justificó la movilización afirmando que “estar hoy junto al pueblo de Palestina […] es hacer valer el principio martiano de que Patria es Humanidad”.

Prioridades ideológicas por encima de lo económico

Este tipo de actos responde a la línea política definida por el régimen para este año. Ya en diciembre de 2024, el primer ministro Manuel Marrero dejó claro que el 2025 estaría enfocado en fortalecer el trabajo político-ideológico, la defensa y el orden interior, incluso por encima de lo económico.

“Lo político constituye la base sobre la cual se deben construir todas las demás acciones”, dijo Marrero ante la Asamblea Nacional, justificando así el uso de recursos del Estado para fines ideológicos, incluso en plena crisis.

Mientras el pueblo cubano enfrenta apagones, hambre, enfermedades, inflación y colapso de servicios básicos, el gobierno continúa apostando por tribunas, marchas y consignas, en lugar de soluciones concretas. Y en medio de ese silencio oficial, una voz del arte cubano ha dicho lo que muchos piensan: “El país se cae a pedazos”.

Preguntas frecuentes sobre las críticas de Luis Alberto García al régimen cubano