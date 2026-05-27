La Guardia Civil entra en la sede del partido de Pedro Sánchez por caso de corrupción

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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron este miércoles desde primera hora en la sede central del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid, para requerir documentación en el marco del denominado "caso Leire", por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, informó la agencia EFE.

La actuación se centra en presuntos pagos a la exmilitante socialista Leire Díez, quien fue detenida en diciembre de 2025 junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, quedando posteriormente en libertad con medidas cautelares.

El mismo día, los agentes de la UCO se personaron también en el despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, quien también ha sido imputado en la causa, junto al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la gerente del partido Ana María Fuentes.

Según un auto del juez Pedraz al que tuvo acceso El País, Cerdán sería la "unidad de acción y dirección" de una trama destinada a desarticular causas judiciales que afectaban al PSOE y su entorno.

A través de la consultora vinculada a Zarrías se habrían articulado pagos de 4,000 euros mensuales a Leire Díez.

El grupo investigado se autodenominaba Hirurok -significa "nosotros tres" en euskera- y presuntamente se dedicaba a orientar expedientes administrativos en beneficio propio, aprovechando su influencia sobre funcionarios públicos para cobrar comisiones.

Pedro Sánchez, que se encontraba en Roma tras reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, admitió en rueda de prensa la "gravedad" de la investigación y garantizó la "total colaboración" con la justicia por parte de la dirección socialista.

El presidente insistió en que la UCO cumplió un requerimiento de documentación y no realizó un registro en sentido estricto, y avaló la gestión "escrupulosa" de la gerente Ana María Fuentes, afirmando que se estaba enterando de su imputación por las preguntas de los periodistas.

"Si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes", declaró Sánchez, quien también descartó adelantar las elecciones generales.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, respondió con una exigencia directa: "No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata".

La entrada de la UCO en Ferraz se produce apenas ocho días después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputara al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Esa causa investiga el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021, con sospechas de blanqueo de capitales vinculado a fondos de origen venezolano. Zapatero reconoció haber cobrado 463,000 euros en seis años por trabajos de consultoría a través de la empresa Análisis Relevante.

Tras conocerse su imputación, declaró que "toda actividad que he realizado siempre ha sido con respeto a la legalidad".

Su comparecencia ante un juez, inicialmente prevista para el 2 de junio, fue aplazada a los días 17 y 18 de ese mes.