Congresista Byron Donalds apuesta por una Cuba libre: "Será un gran socio para Florida"

Vídeos relacionados:

El congresista republicano Byron Donalds, candidato favorito a gobernador de Florida, afirmó en una entrevista a NBC que su visión sobre Cuba es inequívoca: El régimen tiene que irse. Esa es mi visión. El régimen tiene que irse.

Donalds, respaldado por Donald Trump para las elecciones del 3 de noviembre de 2026, articuló con detalle qué tipo de Cuba quiere ver: "Una Cuba libre que respete la libertad y los derechos de propiedad. Quiero ver una Cuba que permita regresar a quienes huyeron de la revolución, o como dice Marco, esa cosa, porque ni siquiera fue una revolución para el pueblo, fue una revolución para el comunismo."

El congresista fue directo sobre el futuro que imagina para los cubanos en el exilio: "Queremos ver que esas personas que huyeron puedan volver a su país y regresar a una nación basada en la libertad, la paz, la propiedad, el mérito y la ética del trabajo."

Cerró su declaración con una frase de claro calado político: "Creo que una Cuba libre será un gran socio para Florida."

Estas palabras se enmarcan en una postura que Donalds ha sostenido y endurecido desde el inicio de su campaña.

El 11 de febrero publicó en X: "Mi postura sobre Cuba es clara: el régimen cubano es una dictadura comunista brutal y asesina que ha destruido la libertad del pueblo cubano durante generaciones. El régimen debe irse".

El 17 de marzo fue aún más explícito al señalar que la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 cortó el suministro venezolano de entre 26,000 y 35,000 barriles diarios de crudo que recibía la isla, dejando al régimen en su momento de mayor debilidad. "necesitamos apretarles las tuercas. Es hora de que ese régimen caiga", declaró entonces.

Donalds lidera las primarias republicanas para gobernador de Florida con entre el 28% y el 30% de intención de voto según encuestas de marzo de 2026, y con hasta un 62% de apoyo entre votantes primarios republicanos según el encuestador Ryan Tyson.

En el escenario general, supera al demócrata Jerry Demings 43% a 36%, según una encuesta de la Universidad de North Florida.

La comunidad cubanoamericana de Florida —aproximadamente 1.6 millones de personas— es un electorado clave para su candidatura, y la demanda de cambio de régimen en Cuba se ha convertido en eje central de su campaña de cara a las primarias republicanas del 18 de agosto de 2026.