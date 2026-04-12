Candidato republicano a gobernador de Florida apoya un "cambio de régimen total" en Cuba

El congresista republicano Byron Donalds, candidato favorito a gobernador del estado de Florida, declaró este domingo en el programa Meet de Press de la televisora NBC News que apoya un cambio de régimen a escala total en Cuba y que no se interpondrá en las decisiones que tomen el presidente Donald Trump ni el secretario de Estado Marco Rubio.

Las declaraciones fueron publicadas en su cuenta de X y reproducidas por el periodista Eric Daugherty, quien señaló que Rubio trabaja entre bastidores en el tema cubano.

Ante la pregunta directa de si apoyaría una acción militar en Cuba para lograr un cambio de régimen, Donalds respondió: "No voy a interponerme en las decisiones que tome el presidente ni el secretario Rubio en este frente, pero creo que es importante que todos escuchen las palabras del presidente cubano".

Donalds fue contundente al describir la postura del gobernante Miguel Díaz-Canel, al subrayar que, a su juicio, "prefiere seguir suprimiendo al pueblo cubano hasta el punto de racionar comida, encarcelar a la oposición política, sin prensa libre, sin capacidad de comunicarse, y cree que eso vale la pena morir por ello. Creo que eso dice todo lo que hay que decir".

El legislador comentó asimismo que Díaz-Canel "es un dictador que quiere gobernar Cuba con puño de hierro. Por 67 años, Cuba ha sido una dictadura comunista. Han suprimido la libertad de expresión del pueblo cubano. El pueblo cubano hoy está racionando comida. Su economía está por los suelos. Necesitamos un cambio de régimen a escala total en Cuba ahora".

Las declaraciones de Donalds se producen durante la misma jornada en la cual NBC News emitió una entrevista íntegra con el mandatario cubano, la primera de un líder cubano a un medio televisivo estadounidense desde la que concediera en 1959 el dictador Fidel Castro (1926-2016), y en la cual afirmó que renunciar no está en nuestro vocabulario.

El contexto geopolítico agrava la situación del régimen. La captura del dictador Nicolás Maduro en enero de 2026 eliminó entre el 80% y el 90% del suministro petrolero venezolano a Cuba, lo cual dejó a la isla con apagones de hasta 22 horas diarias y una economía que acumula una caída del 23% desde 2019.

Donalds lleva meses endureciendo su postura sobre Cuba como eje de su campaña a gobernador, donde la comunidad cubanoamericana, integrada por unas 1,6 millones de personas, es un electorado decisivo.

A fines de marzo declaró a NBC News que "el régimen tiene que irse" y que una Cuba libre será un gran socio para Florida.

Asimismo, el 11 de febrero calificó al régimen de dictadura comunista brutal y asesina que ha destruido la libertad del pueblo cubano durante generaciones.

Sus declaraciones de este domingo se alinean con las de otros legisladores republicanos, el congresista Mario Díaz-Balart, quien el 9 de abril subrayó que está "convencido de que esta dictadura no va a sobrevivir este término del presidente Trump" y no descartó una acción militar.

Trump declaró el 27 de marzo en Miami que Cuba es la siguiente, al tiempo que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió el 8 de abril en que el régimen cubano "está destinado a caer".