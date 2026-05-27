¿Antes o después? Claudia Artiles celebra sus 25 años estrenando nuevo cambio de look

La influencer cubana Claudia Artiles llegó a sus 25 años con una sorpresa para sus seguidores: un llamativo cambio de look que la muestra de vuelta al rubio, dejando atrás el tono más castaño que había lucido en los últimos meses.
En un video publicado ayer en TikTok e Instagram para celebrar su cumpleaños, Claudia aparece con cabello rubio ondulado, una tiara de diamantes y labios en rosa fucsia, posando junto a un elaborado pastel de estilo vintage con la inscripción «Happy Birthday».
El nuevo look rubio llega apenas semanas después de que Claudia completara una intensa transformación física. El 23 de abril se sometió a un endolift en la papada, y el 28 de abril a una cirugía de remodelación corporal que incluyó eliminación del exceso abdominal y cirugía de senos.
El 12 de mayo reapareció en redes sociales tras retirarle los drenajes postoperatorios con un mensaje tranquilizador para sus seguidores: «Aparecí, estoy bien, estoy viva, me estoy recuperando, ya estoy en la casa, gracias a Dios».
El 18 de mayo mostró su nueva silueta sin faja por primera vez, y dos días después lució vestido con su nueva figura, generando reacciones entusiastas de Ultrack y sus seguidores.
El cumpleaños número 25 llega como un momento de celebración y renovación personal tras meses especialmente difíciles para la influencer.
En enero de 2026, Claudia y Ultrack sufrieron la pérdida de un embarazo, y en marzo ella confirmó públicamente lo ocurrido y reveló que le habían diagnosticado ovarios poliquísticos.
A pesar del dolor, Claudia fue clara sobre sus deseos: «Quiero otro bebé», dijo en aquella ocasión.
El día de su cumpleaños, Claudia salió públicamente y respondió con humor a las críticas por su cambio físico, mostrando la misma actitud directa y desenfadada que la ha convertido en una de las influencers cubanas más seguidas en redes sociales.
Preguntas frecuentes sobre Claudia Artiles y su reciente transformación
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cambios estéticos se ha realizado Claudia Artiles recientemente?
Claudia Artiles se sometió a una cirugía de remodelación corporal que incluyó la eliminación del exceso abdominal y cirugía de senos. Además, se realizó un endolift en la papada. Estos procedimientos se llevaron a cabo tras un diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos que afecta sus posibilidades de embarazo, motivándola a priorizar su bienestar físico.
Publicidad
¿Cómo ha impactado su cambio físico en su vida personal?
El cambio físico de Claudia Artiles ha sido una decisión personal para mejorar su comodidad y bienestar diario, como expresó: «Quiero sentirme bien, quiero ponerme un vestido y que la panza no me sobre». A pesar de las críticas, Claudia ha mantenido una actitud positiva y humorística, lo que le ha permitido conectar aún más con sus seguidores.
Publicidad
¿Cuál ha sido la reacción de Ultrack ante los cambios de Claudia?
Ultrack ha mostrado un apoyo constante hacia Claudia, describiéndola como «una guerrera» tras su cirugía estética. Su complicidad y humor han sido evidentes en las publicaciones compartidas en redes, demostrando el sólido vínculo y apoyo emocional entre ambos durante este proceso.
Publicidad
¿Cómo ha sido el proceso de recuperación de Claudia Artiles?
Claudia Artiles se encuentra en plena recuperación tras su cirugía estética, asistiendo regularmente a masajes postoperatorios y mostrando un buen estado de salud. Su pareja, Ultrack, ha mantenido a los seguidores informados sobre su progreso, subrayando que Claudia está caminando y comiendo bien, lo cual es parte del proceso normal de recuperación.
Publicidad
¿Claudia Artiles planea tener más hijos a pesar de su diagnóstico médico?
A pesar de su diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos, Claudia Artiles ha expresado su deseo de intentar tener más hijos en el futuro. «En dos, tres años vuelvo a intentar ser mamá y si Dios me lo manda, felicidades», comentó, dejando abierta la posibilidad de expandir su familia cuando sea el momento adecuado.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.