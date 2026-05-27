¿Antes o después? Claudia Artiles celebra sus 25 años estrenando nuevo cambio de look

La influencer cubana Claudia Artiles llegó a sus 25 años con una sorpresa para sus seguidores: un llamativo cambio de look que la muestra de vuelta al rubio, dejando atrás el tono más castaño que había lucido en los últimos meses.

En un video publicado ayer en TikTok e Instagram para celebrar su cumpleaños, Claudia aparece con cabello rubio ondulado, una tiara de diamantes y labios en rosa fucsia, posando junto a un elaborado pastel de estilo vintage con la inscripción «Happy Birthday».

El nuevo look rubio llega apenas semanas después de que Claudia completara una intensa transformación física. El 23 de abril se sometió a un endolift en la papada, y el 28 de abril a una cirugía de remodelación corporal que incluyó eliminación del exceso abdominal y cirugía de senos.

El 12 de mayo reapareció en redes sociales tras retirarle los drenajes postoperatorios con un mensaje tranquilizador para sus seguidores: «Aparecí, estoy bien, estoy viva, me estoy recuperando, ya estoy en la casa, gracias a Dios».

El 18 de mayo mostró su nueva silueta sin faja por primera vez, y dos días después lució vestido con su nueva figura, generando reacciones entusiastas de Ultrack y sus seguidores.

El cumpleaños número 25 llega como un momento de celebración y renovación personal tras meses especialmente difíciles para la influencer.

En enero de 2026, Claudia y Ultrack sufrieron la pérdida de un embarazo, y en marzo ella confirmó públicamente lo ocurrido y reveló que le habían diagnosticado ovarios poliquísticos.

A pesar del dolor, Claudia fue clara sobre sus deseos: «Quiero otro bebé», dijo en aquella ocasión.

El día de su cumpleaños, Claudia salió públicamente y respondió con humor a las críticas por su cambio físico, mostrando la misma actitud directa y desenfadada que la ha convertido en una de las influencers cubanas más seguidas en redes sociales.