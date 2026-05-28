Marco Rubio cumple 55 años mientras muchos cubanos lo ven como esperanza de cambio para Cuba

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Marco Rubio cumple este jueves 55 años en un momento en que su nombre concentra las esperanzas de miles de cubanos que ven en él la figura más influyente para lograr un cambio real en la isla, respaldado por una política de presión sin precedentes contra el régimen de La Habana.

El secretario de Estado, hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a EE.UU. en 1956, celebró su cumpleaños de forma anticipada el pasado domingo en la Embajada de EE.UU. en Nueva Delhi, India, durante un evento por el 250 aniversario de la Independencia estadounidense, donde la banda Village People —favorita del presidente Donald Trump— le cantó «Feliz cumpleaños» ante un pastel de cuatro pisos.

Trump se conectó por teléfono al evento desde Washington y no escatimó en elogios: «Pasará a la historia como el mejor secretario de Estado de Estados Unidos», afirmó.

Pero el verdadero peso del cumpleaños de Rubio se mide en La Habana, no en Nueva Delhi.

Apenas el miércoles, en una reunión de gabinete en la Casa Blanca presidida por Trump, Rubio volvió a cargar contra el régimen cubano con una contundencia que resuena entre la diáspora: «Cuba está en un gran problema porque, lamentablemente para ellos, está dirigida por un montón de comunistas incompetentes. Y ser comunista es malo; ser un comunista incompetente es como lo peor».

El secretario apuntó directamente a GAESA, el conglomerado militar-empresarial del régimen, como el principal obstáculo para el bienestar del pueblo: «El país ha sido tomado por esta empresa llamada GAESA, que básicamente controla el 70% de la economía. Ninguno del dinero de esa empresa va a ayudar al pueblo cubano. Ninguno».

Pese al diagnóstico demoledor, Rubio dejó abierta la puerta al diálogo: «Hablaremos con ellos, trabajaremos en ello; queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos. Tiene que haberlo».

Esa frase —«tiene que haberlo»— es la que muchos cubanos repiten como un mantra de esperanza.

Figuras como Emilio Estefan, el senador Rick Scott y Los Pichy Boys han expresado públicamente su confianza en Rubio como palanca para la libertad de Cuba, y una cubana entrevistada por ABC7 resumió el sentir de muchos: «Cuba está esperando a Trump y a Marco Rubio también porque ya no esperamos más».

Esa expectativa se sustenta en hechos concretos: desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano, incluyendo medidas directas contra GAESA y su presidenta, la General de Brigada Ania Guillermina Lastres Morera.

EE.UU. también ha interceptado al menos siete tanqueros con combustible destinado a la isla, provocando una caída del 80-90% en las importaciones energéticas y apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio.

El origen familiar de Rubio —sus padres emigraron de Cuba antes de la llegada de Fidel Castro al poder— le otorga una legitimidad simbólica especial ante la diáspora y los sectores opositores, que lo perciben como alguien que comprende de cerca la realidad de la isla.

El plazo fijado por Washington para que empresas extranjeras corten vínculos con GAESA vence el próximo 5 de junio, lo que convierte los días inmediatamente posteriores al cumpleaños de Rubio en un momento decisivo para medir el alcance real de la presión estadounidense sobre La Habana.