EE. UU. ensaya planes militares por si Cuba cae en el caos este verano, según Axios

Aviadores de misiones especiales de la Fuerza Aérea de EE.UU. (Imagen de referencia)

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La administración Trump se prepara para un posible colapso del gobierno cubano tan pronto como este verano y ha realizado ejercicios militares de planificación para responder si la isla cae en el caos, según reveló Axios este jueves citando a múltiples funcionarios senior de la Casa Blanca.

El Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM) llevó a cabo el mes pasado un ejercicio de mesa de trabajo multiagencial para preparar planes de acción militar en Cuba.

«Todo está sobre la mesa, pero no hay ninguna invasión planeada ni inminente. Cuando el presidente diga que hay que actuar, estaremos listos para cualquier cosa», declaró uno de los funcionarios.

La estrategia fue descrita por un alto cargo como «aceleracionismo»: una presión metódica por etapas diseñada para asfixiar al régimen sin derrocarlo de golpe. «Pero no queremos matar al régimen todavía. Hay un método. Es por etapas», precisó ese funcionario.

Un tercer funcionario senior advirtió que la presión no ha llegado a su límite: «Tenemos una caja de herramientas bastante profunda, especialmente en lo que respecta a sanciones y su aplicación. Hay más en camino».

El ejercicio incluyó discusiones sobre los supuestos drones que posee Cuba y sobre cómo responder a posibles disturbios en el calor del verano.

«Va a hacer calor. La gente no tendrá electricidad. Los alimentos se echan a perder sin refrigeración. La gente se enfada. Puede salir a las calles. ¿Y entonces qué pasa? No puedo imaginar al presidente sin hacer nada si hay represión», señaló una de las fuentes.

Sin embargo, hay divisiones internas. Un asesor de Trump advirtió que el presidente «no quiere botas en el suelo por más de 48 horas» y calificó una posible intervención de «un pantano en formación».

La presión económica sobre La Habana se ha intensificado en las últimas semanas.

El 1 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo sanciones secundarias contra empresas extranjeras que operen con GAESA, el conglomerado militar-industrial cubano.

El secretario de Estado Marco Rubio anunció formalmente las sanciones el 7 de mayo, con plazo hasta el 5 de junio para que empresas extranjeras cierren operaciones.

Las consecuencias fueron inmediatas: las navieras CMA CGM y Hapag-Lloyd paralizaron operaciones en Cuba, al igual que la minera canadiense Sherritt International. Se espera que instituciones financieras y cadenas hoteleras de España, Panamá y México también se retiren.

Max Meizlish, ex funcionario del Tesoro especializado en sanciones a Cuba, resumió el alcance de la ofensiva: «Nunca habíamos visto este tipo de presión. Es un juego completamente nuevo».

El punto de inflexión regional fue la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas, que cortó los envíos gratuitos de petróleo venezolano a Cuba y precipitó una nueva crisis energética en la isla, con apagones de hasta 20-25 horas diarias.

A la presión económica se sumó la judicial: el 20 de mayo, el Departamento de Justicia desveló una acusación federal de asesinato contra Raúl Castro por ordenar el derribo de aviones de Hermanos al Rescate en 1996. Ese mismo día, SOUTHCOM anunció la llegada del Grupo de Ataque del portaaviones Nimitz al Caribe.

La estrategia también incluye incentivos. EE. UU. anunció 100 millones de dólares en asistencia humanitaria para Cuba, canalizados a través de la Iglesia Católica y otras organizaciones benéficas, sin pasar por el gobierno.

«Si quisiéramos acelerar el colapso, no habríamos enviado ninguna ayuda», explicó un funcionario senior.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla rechazó la narrativa estadounidense y declaró a Fox News que EE. UU. y Rubio están manipulando la opinión pública para justificar una intervención militar.

«La política es complicada en ambos lados del Estrecho de Florida», concluyó uno de los funcionarios citados por Axios. «Pero nosotros tenemos tiempo. El régimen no».