Axios: Trump cree que el régimen cubano podría colapsar este verano

Ilustración de Donald Trump y el Capitolio de La Habana

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La administración Trump se prepara para un posible colapso del gobierno cubano tan pronto como este verano, y ya ha realizado ejercicios de simulación militar para escenarios de intervención en la isla, según reveló hoy Axios citando a múltiples funcionarios senior de la Casa Blanca.

La estrategia es descrita internamente como «aceleracionismo», una filosofía orientada a precipitar el colapso del régimen de forma escalonada.

«La mejor manera de describirlo es 'aceleracionismo'», dijo un funcionario senior de la administración. «Pero no queremos acabar con el régimen todavía. Hay un método. Es por etapas».

El punto de inflexión fue la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas, que puso fin a los envíos gratuitos de petróleo venezolano a Cuba y precipitó una nueva crisis económica en la isla.

El 1 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo sanciones secundarias contra GAESA, el conglomerado militar-industrial que controla gran parte de la economía cubana. Las empresas extranjeras tienen hasta el 5 de junio para cortar operaciones con esa entidad o enfrentar consecuencias.

Las navieras CMA CGM y Hapag-Lloyd, y la minera canadiense Sherritt International, ya suspendieron operaciones en Cuba tras las sanciones. Se espera que instituciones financieras y hoteleras de España, Panamá y México hagan lo mismo.

«Nunca hemos visto este tipo de presión. Es un juego completamente nuevo», declaró Max Meizlish, ex funcionario del Departamento del Tesoro especializado en sanciones a Cuba.

El mes pasado, el Comando Sur realizó un ejercicio de simulación multiagencial para preparar planes de acción militar en Cuba, incluyendo el uso de drones por parte del régimen y posibles escenarios de represión masiva.

«Todo está sobre la mesa, pero no hay ninguna invasión planeada ni inminente. Cuando el presidente diga que hay que actuar, estaremos listos para cualquier cosa», dijo uno de los funcionarios.

Otra fuente advirtió sobre el escenario que más preocupa a Washington: «Va a hacer calor. La gente no tendrá electricidad. La comida se echa a perder sin refrigeración. La gente se enoja. Pueden salir a las calles. ¿Y entonces qué pasa? No puedo imaginar al presidente sin hacer nada si hay represión».

Sin embargo, un asesor de Trump matizó los límites de esa postura: «El presidente no quiere botas en el suelo por más de 48 horas. Esto podría convertirse en un pantano».

El 20 de mayo, el Departamento de Justicia desclasificó una acusación federal de asesinato contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que mató a cuatro personas. Ese mismo día, el Comando Sur anunció la llegada del Grupo de Ataque del portaaviones Nimitz al Caribe.

Los funcionarios reconocen diferencias cruciales con el caso venezolano: no existe un sucesor identificado para Cuba como lo fue Delcy Rodríguez en Venezuela, y el embargo está codificado en ley del Congreso desde 1962, lo que impide a Trump normalizar relaciones por decreto ejecutivo.

«El problema es que el Congreso tiene voz y voto», señaló un funcionario, aludiendo a las posiciones firmes de los representantes cubanoamericanos de Miami.

Como contrapeso, EE.UU. anunció $100 millones en asistencia humanitaria para Cuba, canalizada a través de la Iglesia Católica y otras organizaciones, sin que un solo dólar llegue al gobierno.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla respondió a Fox News que Washington y el secretario de Estado Marco Rubio manipulan la opinión pública para justificar una intervención militar.

«La política es complicada en ambos lados del Estrecho de Florida», concluyó uno de los funcionarios consultados por Axios. «Pero nosotros tenemos tiempo. El régimen no».