«¿No falta un motivo?»: el régimen cubano responde al reporte sobre tropas de EE.UU. listas para actuar en el Caribe

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Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, publicó este jueves una respuesta en X al reportaje de la revista Politico que asegura que el Pentágono tiene tropas y armamento listos en el Caribe para actuar contra Cuba, y que solo falta la aprobación final del presidente Donald Trump.

El funcionario acusó a la publicación estadounidense de «incitar a la guerra contra Cuba» y lanzó una pregunta retórica que resume la posición del régimen: «¿No falta un motivo que justifique matar, mutilar, provocar destrucción y miseria, más correr el riesgo seguro de perder vidas propias?»

La pregunta, sin embargo, adquiere un significado que Fernández de Cossío probablemente no pretendía: el «motivo» que Washington podría estar construyendo es precisamente la imputación federal contra Raúl Castro, desclasificada el 20 de mayo por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos.

Los cargos contra el exdictador incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato por las muertes de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, ocurridas el 24 de febrero de 1996.

El secretario de Estado Marco Rubio calificó a Castro de «fugitivo de la justicia estadounidense» y no descartó traerlo a EE.UU. por la fuerza, en un paralelismo explícito con la detención de Nicolás Maduro en enero de 2026.

El reporte de Politico, firmado por el periodista Paul McLeary, detalla que el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz entró al Caribe el 20 de mayo —el mismo día de la desclasificación de los cargos contra Castro— junto con destructores y cruceros de misiles guiados capaces de atacar objetivos en tierra.

Mark Cancian, analista sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), señaló que el Nimitz está «principalmente para intimidar, aunque podría usarse en una operación militar si fuera necesario» y fue directo sobre los objetivos: «Raúl Castro sería su primer objetivo».

El USS Kearsarge, con 2,500 infantes de marina a bordo, se encontraba ayer frente a la costa de Virginia preparándose para un nuevo despliegue al Caribe.

Rubio fue contundente el miércoles en una reunión de gabinete: «Cuba está en serios problemas. Tener un Estado fallido a 145 kilómetros de nuestras costas representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos».

El régimen respondió en múltiples frentes. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla intervino ante el Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles y pidió al secretario general António Guterres que detenga lo que describió como una «agresión militar» que «provocaría un baño de sangre».

El propio Fernández de Cossío había calificado el miércoles al gobierno Trump de «criminal» por ejecutar «un plan fríamente calculado para inducir una crisis humanitaria en Cuba».

Desde Puerto Rico, el general de brigada Arthur Garffer anticipó el miércoles un aumento significativo de presencia militar estadounidense y afirmó: «Estamos viendo posiblemente el final del régimen dictatorial comunista cubano en las próximas semanas».

El Senado de EE.UU. rechazó el 28 de abril por 51-47 una resolución impulsada por senadores demócratas para limitar la capacidad de Trump de actuar militarmente contra Cuba sin autorización del Congreso, dejando al presidente con amplia capacidad de actuación.