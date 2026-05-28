Video: Hombre denuncia agresión de cubano en Cancún tras reclamar por mordida de un perro

Un ciudadano denunció públicamente haber sido víctima de una doble agresión en una zona habitacional de Cancún tras, primeramente, haber sido mordido por un perro que se encontraba sin correa, y luego fue golpeado físicamente por un cubano, presuntamente el dueño del animal.

Según el testimonio del afectado difundido por medios locales, tras la mordedura se acercó al propietario del perro para pedir explicaciones y preguntar si la mascota contaba con el esquema de vacunación correspondiente, dado el riesgo sanitario que implica una mordedura.

Lejos de recibir una respuesta, el denunciante relató que el sujeto entró a su vivienda y salió posteriormente para agredirlo físicamente.

El afectado difundió un video en redes sociales en el que narró lo ocurrido y mostró parte de las lesiones que presuntamente sufrió durante la agresión.

En la grabación, de acuerdo a los medios de Cancún, el ciudadano pidió la intervención de las autoridades y manifestó su intención de proceder legalmente tanto por la mordedura del perro como por las agresiones físicas recibidas.

El video circuló ampliamente y generó comentarios virales, entre ellos frases como «Se llevó de recuerdo una mordida de perro y un 'pingazo' cubano» y «Esos cubanos ya se están pasando», lo que refleja una tensión social creciente en torno a la presencia de migrantes cubanos en la ciudad.

El incidente no es un hecho aislado. El pasado 16 de abril, vecinos de la Supermanzana 23 protestaron frente al ayuntamiento de Benito Juárez pidiendo seguridad e intervención del Instituto Nacional de Migración tras un video viral de una pelea protagonizada por cubanos, y afirmaron que se registran al menos 10 incidentes mensuales de agresiones y robos en la zona.

El 21 de mayo, cuatro cubanos fueron detenidos por balear a un cantante cubano de 29 años con al menos nueve impactos de bala, también en la Supermanzana 23.

El 5 de mayo, una cubana murió apuñalada por su expareja cubana en Cancún en un caso investigado como feminicidio, y el 26 de mayo un cubano fue detenido por presunto robo a una notaría en la misma ciudad.

Este contexto de incidentes se produce en medio de un flujo migratorio cubano sin precedentes hacia Cancún. Un informe de Human Rights Watch publicado este miércoles documenta que 4,353 cubanos fueron deportados de Estados Unidos a México entre enero de 2025 y marzo de 2026, siendo el grupo más numeroso entre los nacionales de terceros países deportados, muchos de los cuales se asientan en Cancún en condiciones precarias.

Desde el punto de vista legal, el Reglamento de Protección y Bienestar Animal del municipio de Benito Juárez obliga a los dueños a llevar a sus perros con correa, collar y placa en espacios públicos, y prohíbe soltar la correa a perros de mayor peligrosidad, que además deben llevar bozal. Las infracciones pueden acarrear multas de hasta 10 salarios mínimos, y en materia civil el dueño puede ser responsable por daños a terceros si la mordedura ocurrió por negligencia en la custodia del animal.

El denunciante no ha revelado públicamente su identidad y hasta el momento no se ha informado sobre detenciones ni sobre el inicio formal de un proceso legal.