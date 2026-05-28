Régimen cubano acusa a EE.UU. de querer intimidar al pueblo con una invasión

La Habana acusa a Washington de usar la amenaza de una invasión para presionar e intimidar a los cubanos

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El régimen cubano lanzó este jueves una ofensiva discursiva acusando a Estados Unidos de utilizar la amenaza de una invasión militar como herramienta de intimidación psicológica contra el pueblo cubano, enmarcando la escalada de tensiones dentro de la lógica del llamado «complejo militar-industrial» estadounidense.

La narrativa oficial, difundida por el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío , sostiene que «la guerra es la industria más lucrativa y dinámica de la economía estadounidense» y que los grandes medios de comunicación norteamericanos «justifican las guerras, las incitan y deliberadamente pasan por alto el costo humano».

El texto oficial concluye que la agitación sobre una supuesta agresión militar contra Cuba es una operación mediática con un propósito concreto: «prestar el servicio sucio de intentar intimidar a los cubanos, un pueblo que hace mucho perdió el miedo».

El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío respondió al reporte de Politico del pasado miércoles —que reveló que el Pentágono tiene tropas y armamento listos en el Caribe pendientes solo de la aprobación final del presidente Donald Trump— con una pregunta retórica: «¿No falta un motivo que justifique matar, mutilar, provocar destrucción y miseria?».

La respuesta del régimen se produce en medio de una escalada sin precedentes desde Washington.

El pasado martes, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla intervino ante el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir al secretario general António Guterres que detenga lo que describió como una «agresión militar» que «provocaría un baño de sangre».

El reporte de Politico, firmado por Paul McLeary, confirmó que el USS Kearsarge, con 2,500 infantes de marina a bordo, se encontraba frente a la costa de Virginia preparándose para un nuevo despliegue al Caribe, donde ya opera el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz desde el 20 de mayo.

Este jueves, Axios reveló que la administración Trump describe su estrategia internamente como «aceleracionismo» —precipitar el colapso del régimen de forma escalonada— y que ya realizó ejercicios militares de simulación para escenarios de intervención en Cuba.

Un funcionario de defensa aclaró a Axios que «no hay ninguna invasión planeada ni inminente», aunque añadió: «Cuando el presidente diga que hay que actuar, estaremos listos para cualquier cosa».

El secretario de Estado Marco Rubio declaró el pasado miércoles en reunión de gabinete que «Cuba está en serios problemas» y que «tener un Estado fallido a 145 kilómetros de nuestras costas representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos».

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano e interceptado al menos siete tanqueros, reduciendo las importaciones de combustible entre un 80% y un 90%, lo que ha agravado apagones de más de veinte horas diarias en más del 55% del territorio nacional.

La Asamblea Nacional cubana emitió una declaración calificando la situación de «real y peligrosa», mientras Miguel Díaz-Canel ha invocado la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo» y ha advertido que «ningún agresor encontrará rendición en Cuba».

El analista Yaxys Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, resumió el momento con una valoración que contrasta con la retórica oficial de La Habana: «Creo que es muy difícil que Cuba salga de los próximos meses con una estructura política y económica similar a la actual».