Administración Trump ordena frenar investigaciones penales contra Delcy Rodríguez

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La administración Trump instruyó con discreción a fiscales federales en Miami para que eviten proseguir las investigaciones penales contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según reveló este jueves la agencia AP en un reportaje exclusivo basado en fuentes actuales y exfuncionarios de las fuerzas del orden estadounidenses.
La directiva, descrita como dada «en voz baja», forma parte de la estrategia más amplia de Washington de acercamiento diplomático y energético con Caracas tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
El Departamento de Justicia respondió a AP con una negativa tajante: «Nunca hubo una investigación sobre ella que detener», afirmó un portavoz de la institución.
Sin embargo, exfuncionarios citados por la agencia sostienen que los investigadores y fiscales fueron efectivamente instruidos a cesar sus actividades respecto a Rodríguez.
El nombre de la presidenta interina venezolana había aparecido en casi una docena de investigaciones de la DEA vinculadas a presunto narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de oro.
La agencia antidrogas la había catalogado como «objetivo prioritario» desde 2022, e investigaba sus presuntos vínculos con esas actividades ilícitas desde 2018, incluyendo supuesto lavado de dinero mediante hoteles en Isla Margarita.
En marzo de este año, Reuters reportó que fiscales federales de Miami preparaban una acusación penal secreta contra Rodríguez por corrupción y lavado de dinero vinculados a PDVSA, aunque nunca se presentó una imputación formal ante un tribunal.
La orden de frenar las investigaciones llega como el último eslabón de una secuencia de protección diplomática sin precedentes hacia Rodríguez.
El 1 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro eliminó a Rodríguez de su lista de Nacionales Especialmente Designados, donde había estado desde septiembre de 2018.
Antes, el 11 de marzo, el encargado para América Latina del Departamento de Estado, Michael Kozak, notificó formalmente a la justicia estadounidense que Washington reconocía a Rodríguez como la única jefa de Estado «capaz de actuar en nombre de Venezuela».
Y el 7 de marzo, el presidente Donald Trump anunció en la Cumbre «Escudo de las Américas» en Miami el reconocimiento formal del gobierno venezolano y un «acuerdo del oro» por 165 millones de dólares con Caracas.
La lógica energética y geopolítica de la Casa Blanca prevalece sobre la persecución penal: el petróleo venezolano, los minerales y el oro representan intereses estratégicos para Washington.
Este miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó ante el gabinete de Trump que desde el 3 de enero habían llegado a EE.UU. más de 10 millones de barriles de petróleo venezolano, con ingresos supervisados por el Departamento del Tesoro y auditados por la firma KPMG.
«Por primera vez, ese dinero no está siendo robado. Está yendo en beneficio del pueblo venezolano», declaró Rubio, en una afirmación que contrasta con el historial de investigaciones federales que apuntaban precisamente a Rodríguez como parte del entramado de corrupción chavista.
Preguntas frecuentes sobre las acciones de la administración Trump hacia Delcy Rodríguez
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la administración Trump ordenó frenar las investigaciones penales contra Delcy Rodríguez?
La administración Trump ordenó frenar las investigaciones como parte de una estrategia de acercamiento diplomático y energético con el gobierno interino de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Esta decisión también responde a intereses estratégicos relacionados con el petróleo, minerales y oro venezolano.
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¿Qué cargos enfrentaba Delcy Rodríguez antes de que se frenaran las investigaciones?
Delcy Rodríguez estaba vinculada a investigaciones de la DEA por presunto narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de oro. También se mencionaba una posible acusación penal en Miami por corrupción y lavado de dinero relacionados con PDVSA, aunque nunca se formalizó una imputación ante un tribunal.
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¿Cuál es la posición oficial del Departamento de Justicia de EE.UU. respecto a las investigaciones sobre Delcy Rodríguez?
El Departamento de Justicia de EE.UU. negó la existencia de una investigación sobre Delcy Rodríguez que pudiera ser detenida, desmintiendo información sobre una acusación penal secreta contra ella.
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¿Cómo ha afectado el levantamiento de sanciones a Delcy Rodríguez en las relaciones entre EE.UU. y Venezuela?
El levantamiento de sanciones a Delcy Rodríguez ha facilitado un proceso de normalización y fortalecimiento de relaciones entre Washington y el gobierno interino de Venezuela. Este gesto es parte de un acercamiento estratégico que incluye cooperación en el ámbito energético.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.