Administración Trump ordena frenar investigaciones penales contra Delcy Rodríguez

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La administración Trump instruyó con discreción a fiscales federales en Miami para que eviten proseguir las investigaciones penales contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según reveló este jueves la agencia AP en un reportaje exclusivo basado en fuentes actuales y exfuncionarios de las fuerzas del orden estadounidenses.

La directiva, descrita como dada «en voz baja», forma parte de la estrategia más amplia de Washington de acercamiento diplomático y energético con Caracas tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El Departamento de Justicia respondió a AP con una negativa tajante: «Nunca hubo una investigación sobre ella que detener», afirmó un portavoz de la institución.

Sin embargo, exfuncionarios citados por la agencia sostienen que los investigadores y fiscales fueron efectivamente instruidos a cesar sus actividades respecto a Rodríguez.

El nombre de la presidenta interina venezolana había aparecido en casi una docena de investigaciones de la DEA vinculadas a presunto narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de oro.

La agencia antidrogas la había catalogado como «objetivo prioritario» desde 2022, e investigaba sus presuntos vínculos con esas actividades ilícitas desde 2018, incluyendo supuesto lavado de dinero mediante hoteles en Isla Margarita.

En marzo de este año, Reuters reportó que fiscales federales de Miami preparaban una acusación penal secreta contra Rodríguez por corrupción y lavado de dinero vinculados a PDVSA, aunque nunca se presentó una imputación formal ante un tribunal.

La orden de frenar las investigaciones llega como el último eslabón de una secuencia de protección diplomática sin precedentes hacia Rodríguez.

El 1 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro eliminó a Rodríguez de su lista de Nacionales Especialmente Designados, donde había estado desde septiembre de 2018.

Antes, el 11 de marzo, el encargado para América Latina del Departamento de Estado, Michael Kozak, notificó formalmente a la justicia estadounidense que Washington reconocía a Rodríguez como la única jefa de Estado «capaz de actuar en nombre de Venezuela».

Y el 7 de marzo, el presidente Donald Trump anunció en la Cumbre «Escudo de las Américas» en Miami el reconocimiento formal del gobierno venezolano y un «acuerdo del oro» por 165 millones de dólares con Caracas.

La lógica energética y geopolítica de la Casa Blanca prevalece sobre la persecución penal: el petróleo venezolano, los minerales y el oro representan intereses estratégicos para Washington.

Este miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó ante el gabinete de Trump que desde el 3 de enero habían llegado a EE.UU. más de 10 millones de barriles de petróleo venezolano, con ingresos supervisados por el Departamento del Tesoro y auditados por la firma KPMG.

«Por primera vez, ese dinero no está siendo robado. Está yendo en beneficio del pueblo venezolano», declaró Rubio, en una afirmación que contrasta con el historial de investigaciones federales que apuntaban precisamente a Rodríguez como parte del entramado de corrupción chavista.