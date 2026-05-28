Analista estadounidense lanza polémico vaticinio sobre Cuba: «Trump puede convivir con un Castro»

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El analista de política exterior Daniel DePetris publicó este jueves en X una serie de mensajes en los que sostiene que lo que Donald Trump busca realmente en Cuba no es la democracia, sino una apertura económica masiva a los intereses empresariales estadounidenses y un cambio radical en la política exterior de La Habana, en respuesta a un reporte de Axios que reveló planes de contingencia militar ante un posible colapso del régimen cubano «tan pronto como este verano».

DePetris, columnista de asuntos internacionales para el Chicago Tribune, redactor de Newsweek y colaborador de The Spectator, formuló su tesis central en un hilo en X con una afirmación que ya genera debate: «Trump puede convivir con un Castro siempre que La Habana esté siguiendo órdenes de Washington».

Según el analista, este enfoque pragmático es algo que «el lobby cubanoamericano de línea dura no comprende», y añade que «la oposición venezolana tampoco lo entendió en su momento».

DePetris identifica dos obstáculos estructurales que complican cualquier acuerdo.

El primero es el embargo. Aunque Cuba aceptara todas las demandas económicas de Trump, ninguna presencia empresarial estadounidense a gran escala puede materializarse sin que el Congreso lo levante, lo que requeriría capital político que Trump quizás no quiera gastar y una cooperación demócrata que difícilmente se produciría.

El segundo obstáculo es la credibilidad. Funcionarios cubanos ya han señalado que Trump bombardeó a los iraníes dos veces en medio de negociaciones, una señal, según DePetris, de que La Habana desconfía de que cualquier acuerdo firmado sea realmente implementado.

Como alternativa, el analista propone que Trump mantenga el embargo pero relaje o exima las sanciones que disuaden a empresas extranjeras de invertir en Cuba: «Esto básicamente le permitiría a Trump evitar la batalla política asociada con levantar el embargo, pero aun así darle a Cuba algunas concesiones económicas a cambio de que cumpla las demandas estadounidenses».

Sin embargo, DePetris advierte que esa vía tampoco es una solución perfecta, ya que las empresas extranjeras podrían dudar en invertir porque las exenciones de sanciones pueden revocarse en cualquier momento, y Trump «no querría que los europeos y los canadienses se beneficiaran de su acuerdo».

El análisis se produce en un momento de máxima presión de Washington sobre La Habana. La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026, incluyendo la Orden Ejecutiva 14404 firmada el 1 de mayo, que amplía las sanciones secundarias contra entidades vinculadas al régimen.

El director de la CIA John Ratcliffe visitó La Habana el 14 de mayo —primera visita de un director de la agencia en más de una década— para advertir directamente al régimen contra actos de hostilidad, mientras que el secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional.

En paralelo, el Comando Sur realizó el mes pasado un ejercicio de mesa multisectorial centrado en posibles disturbios en Cuba, y la administración aún no ha identificado funcionarios cubanos que puedan liderar un gobierno interino si el régimen cae, según Axios.

Trump condicionó cualquier avance negociador a la salida de Miguel Díaz-Canel del poder, y el 5 de junio próximo vence el plazo fijado por Washington para que empresas extranjeras corten vínculos con el conglomerado militar GAESA bajo amenaza de sanciones secundarias.

DePetris cerró su análisis con una conclusión que resume la incertidumbre del momento: «Hay un acuerdo posible. Como siempre, dependerá de con qué puede vivir Trump».