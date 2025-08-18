Anuncio de Trump pone en peligro el voto por correo en EE.UU.

Vídeos relacionados:

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que firmará una orden ejecutiva con el objetivo de erradicar el voto por correo y el uso de máquinas de votación antes de las elecciones legislativas de medio mandato previstas para noviembre de 2026.

La medida, según él, busca “aportar honestidad” a los procesos electorales del país y forma parte de una campaña más amplia que autodenomina un “movimiento nacional”.

En una extensa publicación en su red social, Truth Social, Trump declaró: “Voy a liderar un movimiento para eliminar las papeletas de voto por correo y, ya que estamos, las máquinas de votación altamente imprecisas, muy caras y seriamente controvertidas”.

El mandatario aseguró que estos mecanismos representan un riesgo para la integridad electoral y los calificó de “fraude masivo”, aunque no presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

“INICIAREMOS ESTE ESFUERZO, AL QUE LOS DEMÓCRATAS SE OPONEN FIRMEMENTE PORQUE HACEN TRAMPAS A NIVELES NUNCA ANTES VISTOS, firmando una ORDEN EJECUTIVA para ayudar a traer HONESTIDAD a las Elecciones de Medio Término de 2026”, escribió Trump en su publicación.

Una nueva orden ejecutiva tras una iniciativa anterior bloqueada

Trump ya había firmado una orden ejecutiva en marzo de este año dirigida a las elecciones, la cual fue bloqueada por los tribunales debido a demandas presentadas por varios estados liderados por gobernadores demócratas.

Ahora, insiste en que esta nueva iniciativa será clave para reformar el sistema electoral estadounidense.

El presidente arremetió con dureza contra el Partido Demócrata, al que acusa de servirse del voto por correo para asegurar sus victorias electorales.

“Con sus horribles políticas de izquierda radical, como las fronteras abiertas, los hombres que juegan en deportes femeninos, los transgéneros y el woke, los demócratas son prácticamente inelegibles sin utilizar esta estafa del voto por correo”, sentenció.

Además, reiteró una visión central en su discurso político desde 2020: la idea de que el voto por correo permitió "el fraude electoral" en su derrota frente a Joe Biden.

Pese a la falta de evidencias y a que múltiples organismos independientes han certificado la validez de los resultados, Trump sostiene que ese sistema fue decisivo para los demócratas.

Desinformación sobre el voto por correo

Trump afirmó que “Estados Unidos es el único país del mundo que utiliza el voto por correo”, y que otras naciones lo han abandonado por ser fuente de fraude.

Esta declaración es falsa. Según el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), al menos 34 países democráticos -entre ellos España, Alemania, Canadá y Reino Unido- incluyen el voto por correo como parte habitual de sus procesos electorales.

Presión sobre los estados: un enfoque federalizante

En su mensaje, Trump también intentó redefinir la autoridad electoral de los estados, advirtiendo que “los estados son simplemente un ‘agente’ del Gobierno Federal en el recuento y la tabulación de los votos”.

Y añadió: “Deben hacer lo que el Gobierno Federal, representado por el presidente de los Estados Unidos, les ordene, POR EL BIEN DE NUESTRO PAÍS”.

Este enfoque choca con la arquitectura federal del sistema electoral estadounidense, en el que cada uno de los 50 estados organiza sus propios comicios y establece sus normas, incluyendo las relacionadas con el voto por correo y la tecnología utilizada.

Una estrategia con impacto legislativo

Además de esta ofensiva contra el voto por correo, Trump ha dado señales de querer redibujar algunos distritos electorales y modificar el modo en que el Censo calcula la población, acciones que podrían modificar el peso electoral de ciertos estados.

Las declaraciones de Trump se produjeron poco después de una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien, según el republicano, comparte su visión sobre la necesidad de eliminar el voto por correo.

Esta referencia ha generado nuevas críticas en Washington, donde se percibe como una validación externa de políticas internas que podrían socavar la confianza en la democracia estadounidense.