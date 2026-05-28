Músico cubano Omar Sosa: «Le pondría el toque del Eggún al estado de ánimo de Cuba»

El pianista cubano Omar Sosa respondió sin dudar cuando la periodista Tania Costa le preguntó qué música le pondría al estado de ánimo de los cubanos en este momento de incertidumbre: «Yo tocaría el toque del Eggún», utilizado en la religión Yoruba para llamar y alabar a los espíritus.

La pregunta surgió en el cierre de una entrevista en vivo en CiberCuba. Sosa, nacido en Camagüey en 1965 y residente fuera de la Isla (actualmente vive en España) desde hace más de cuarenta años, explicó de inmediato el significado de su elección: «Eggún. ¿Sabe quiénes son? Espíritu. Unidos y escuchando las voces. Esto es lo que hay que tener claro».

El Eggún, en la tradición afrocubana de raíz yoruba, representa los espíritus de los ancestros fallecidos. El «toque» es una ceremonia ritual con música, tambores y cantos para invocarlos, honrarlos y pedir su guía. Para Sosa, invocar al Eggún en este momento histórico es una metáfora de unidad espiritual colectiva.

El músico articuló su visión con una imagen de equilibrio: «El cerebro solo puede ir en una dirección. El alma sola en otra dirección. Balance. Equilibrio».

Con esa metáfora, el pianista de jazz afrocubano reconocido internacionalmente condensó su llamado a la unidad y al diálogo como condición necesaria para cualquier transformación en Cuba, rechazando de forma explícita la violencia.

«Que no haya sangre, porque no. Nuestro país, nuestro pueblo, nuestra familia, nuestra gente no lo merece», afirmó Sosa.

El músico fue más allá y trazó una dirección política clara para la isla. «Puede y tiene que tomar un camino democrático».

Las raíces espirituales afrocubanas no son un elemento decorativo en la obra de Sosa, sino estructural. Su discografía, que supera los 35 álbumes, integra la Regla de Ocha y la tradición yoruba con el jazz, la música africana y la electrónica, lo que hace que su respuesta sobre el Eggún sea coherente con toda su trayectoria artística.

El artista, que se define a sí mismo como «ciudadano del mundo» a sus 61 años, estudió percusión en el Conservatorio de Camagüey y luego en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, donde se vinculó al movimiento de la nueva canción cubana junto a figuras como Carlos Varela y Vanito. Se estableció en San Francisco en 1995 y ha acumulado al menos 7 nominaciones a los Grammy y Latin Grammy.

La entrevista se enmarca en un clima de incertidumbre generalizado entre los cubanos dentro y fuera de la isla, que incluye la situación de artistas encarcelados como Luis Manuel Otero Alcántara, preso desde el 11 de julio de 2021, cuya condena de cinco años vence en julio de 2026.

«Dios te oiga», respondió Tania Costa al escuchar el llamado de Sosa a un cambio democrático y sin violencia, con lo que cerró la conversación.