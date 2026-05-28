ICE detiene a hija de general cubano: ¿Por qué pueden hacerlo?

La detención de Alina Rosales Aguirreurreta, identificada como hija del general cubano Ulises Rosales del Toro, ha generado alarma entre cubanos residentes en Estados Unidos que tienen vínculos familiares con altos cargos del régimen. La abogada de inmigración Liudmila Marcelo, en entrevista con Tania Costa, explicó los fundamentos legales que permiten al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) actuar en estos casos.

La detención de Alina Rosales en Miami fue confirmada por el periodista Daniel Benítez y ocurrió el pasado miércoles en su lugar de trabajo. ICE también la confirmó a varios medios de comunicación.

Según Marcelo, en general, la razón central por la que ICE puede detener a familiares de altos cargos del régimen no es el parentesco en sí mismo, sino haber ocultado información durante el proceso migratorio o mantener una permanencia ilegal en el país, que le pone en riesgo de detención como a cualquier otro inmigrante.

«Tiene que ver específicamente con algunas preguntas que hayas respondido de manera incorrecta, ocultando información o diciendo mentiras, o sea, mintiendo ante un oficial de inmigración», explicó la abogada.

Alina Rosales entró a Estados Unidos en 2023 con una visa de turismo B1/B2 emitida en La Habana. El proceso de solicitud de esa visa incluye un cuestionario extenso y una entrevista consular con preguntas sobre vínculos familiares con funcionarios de gobiernos extranjeros.

«Si en algún momento en ese cuestionario ella ocultó de quién era hija, qué tipo de relación tenía con esta persona, o si en la entrevista también ocultó esta situación, eso trae consigo que ella le dieron la visa de una manera incorrecta», señaló Marcelo.

Al haber ingresado con visa de turismo, Alina Rosales debió haber realizado posteriormente un ajuste de estatus, proceso que también contiene preguntas sobre vínculos con funcionarios extranjeros o personas que hayan cometido ciertos actos. ICE tiene facultad legal para revocar la residencia si fue otorgada mediante documentación falsa o declaraciones incorrectas.

La abogada subrayó que el vínculo familiar con un alto cargo del régimen es un dato que no puede omitirse. «Estamos hablando de la hija de Ulises Rosales del Toro, que es una persona que ocupó cargos súper importantes en la dirección del país, pues estuvo vinculado al partido, al comité central y a todo», dijo Marcelo.

Ulises Rosales del Toro es general de Cuerpo de Ejército, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y ocupó cargos como Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ministro del Azúcar, Ministro de Agricultura y Vicepresidente del Consejo de Ministros. En 2019 fue apartado de la vicepresidencia por el gobierno de Díaz-Canel.

Marcelo aclaró que esto no significa que todos los hijos de funcionarios deban entrar en pánico, pero sí que deben ser completamente transparentes. «Muchas veces los hijos se desligan de los padres. Lo que pasa es que tú no puedes ocultar información y tú tienes que ser transparente con los oficiales de inmigración», advirtió.

El asesor del congresista Carlos Giménez confirmó que existen más arrestos de personas vinculadas al régimen cubano en Estados Unidos que aún no se han hecho públicos, lo que sugiere que el caso de Alina Rosales no es aislado.

La abogada cerró con un consejo directo para quienes se encuentren en situaciones similares: «Siempre es mejor que te digan que no porque dijiste la verdad y no que te digan que sí porque ocultaste y la verdad después salga a luz, porque ahí sí te quedas sin ningún tipo de recurso».