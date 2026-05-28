Viajar a Cuba como residente, con asilo pendiente en EE.UU.: los riesgos que debes conocer

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo advirtió que viajar a Cuba mientras se tiene un caso de asilo pendiente —o incluso uno planteado en el pasado— puede generar serios cuestionamientos migratorios en el momento de reingresar a Estados Unidos, y recomendó cerrar esos casos antes de hacer cualquier viaje a la isla.

Marcelo hizo estas declaraciones en su espacio semanal junto a la periodista Tania Costa, en el que orienta a la comunidad cubana residente en EE. UU. sobre sus derechos y riesgos migratorios en un contexto de mayor control por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

«Sí puedes tener problemas de cuestionamiento cuando entres. Puede un oficial revisar tu expediente bien a conciencia y entonces va a pasarte para el famoso cuartico para preguntarte cómo es posible que tú hayas viajado a Cuba si habías pedido asilo», explicó la abogada.

El riesgo es claro: quien declaró tener miedo de regresar a Cuba y luego viaja a la isla contradice el temor alegado en su solicitud de asilo, lo que puede debilitar o invalidar ese caso ante las autoridades migratorias o demostrar que mintió cuando hizo su aplicación.

«Yo siempre recomiendo cerrar esos casos de asilo aunque hayan sido planteados anteriormente», subrayó Marcelo, y alertó que un expediente de asilo abierto puede traer consecuencias incluso después de obtener la residencia permanente. «Se puede dar que ese caso de asilo te traiga después consecuencias de que te puedan poner en Corte ya teniendo tu residencia».

Si un oficial cuestiona el viaje, la abogada explicó que el solicitante debe estar preparado para demostrar lo que se conoce legalmente como un «cambio de circunstancias»: una razón concreta por la que ya no teme regresar a Cuba.

«Tienes que demostrarle a ese oficial al menos un cambio de circunstancias por las cuales ya tú no tienes miedo de regresar a Cuba. Ya la persona que te perseguía no existe, ya esa persona no está en ese cargo, lo que sea, pero sí tienes que estar preparado para responder además de demostrar las circunstancias excepcionales por las que tuviste que viajar», señaló.

Marcelo también abordó una pregunta sobre una demanda relacionada con el formulario I-220A —documento que recibieron muchos cubanos que entraron por la frontera sur entre 2022 y 2024 y que los deja bajo supervisión sin garantía de estatus legal permanente—, en la que una firma de abogados habría planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno para otorgar parole a los participantes.

La abogada confirmó que esa posibilidad existe en las Cortes federales, pero advirtió que la representante del gobierno aún no tiene autoridad para comprometerse. «La propia fiscal, la propia representante del gobierno dijo: tengo que consultarlo con mis superiores. O sea, no es una cosa que ella tenga el poder de decir sí, vamos, déjalo aquí, le otorgo el parole a todo el mundo».

Sobre si es prudente unirse a esa demanda, Marcelo fue directa: «Si la persona tiene la economía y quiere correr ese riesgo, pues vale», dejando claro que se trata de una decisión personal sin garantía de resultado.

Estas advertencias se producen en el mismo programa en que Marcelo explicó los motivos que hay detrás de la detención en Miami de la hija del general cubano Ulises Rosales del Toro, y en el que subrayó que ocultar información ante oficiales de inmigración es la principal causa de las detenciones de ICE a familiares de altos cargos del régimen cubano.

«Siempre es mejor que te digan que no porque dijiste la verdad y no que te digan que sí porque la ocultaste y la verdad después salga a luz, porque ahí sí te quedas sin ningún tipo de recurso», concluyó la abogada.