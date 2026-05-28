Abogada explica por qué 500 mil cubanos NO serán deportados

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo descartó este jueves que la deportación masiva de 500 mil cubanos desde Estados Unidos sea viable en el corto plazo, al responder en directo a una seguidora durante su entrevista semanal con Tania Costa, en CiberCuba.

La alarma surgió tras un reporte sobre la repatriación de 500 mil cubanos publicado el pasado sábado, que citó al excongresista Joe García afirmando que esa repatriación masiva sería uno de los ocho puntos centrales en posibles negociaciones entre la administración Trump y el régimen cubano.

Marcelo fue directa al responder a la pregunta de la seguidora Maribel Montoya: «Mira Maribel, es difícil reunir un vuelo de setenta y tantos, cien cubanos, casi nunca pasan de los cien. Creo que una vez al mes, a veces, a duras penas es dos veces al mes que Cuba los acepta. O sea, no considero que eso sea algo viable en este momento».

La abogada enumeró los obstáculos concretos. Entre ellos, mencionó la verificación de antecedentes, aceptación de vuelos por parte de Cuba, procesos individuales de detención y la necesidad de demostrar en cada caso que la persona no puede permanecer en el país.

«No veo en un momento cercano que vayan a deportar a 500 mil cubanos para Cuba, porque es una cifra bastante considerable y no veo los mecanismos legales para eso», afirmó Marcelo.

Un factor legal clave que la abogada destacó es el estatus migratorio de las personas incluidas en esa cifra. «Estamos hablando de 500 mil cubanos de los cuales, algunos son I-220A pero muchos son Parole, ya sea Parole Humanitario, CBP One. Esas personas ya casi todas aplicaron por la Ley de Ajuste Cubano porque ya cumplieron el último requisito que era el año y un día».

Esa ley, vigente desde 1966, no puede ser eliminada sin el Congreso de Estados Unidos, y Marcelo subrayó que sigue protegiendo a quienes esperan resolución de sus solicitudes. «Esas personas están esperando aquí un proceso para el cual tienen derecho por una ley que todavía está viva y que todavía los ampara».

Los datos reales de deportaciones confirman la escala limitada del proceso. En los primeros cinco meses de 2026, Estados Unidos deportó 612 cubanos en 18 operaciones, con un acumulado de 1,952 deportados desde el inicio del segundo mandato de Trump. El primer vuelo de deportación del año llegó a Cuba el 9 de febrero con 170 personas.

Marcelo reconoció que puede haber existido una intención política detrás de la cifra. «Creo que se han sacado cosas de contexto. No dudo que en algún momento haya existido una intención de que realmente los cubanos regresen a Cuba, porque hasta el presidente lo ha dicho: si Cuba se libera, ya los cubanos van a poder regresar porque no va a estar el gobierno que los oprime».

Sin embargo, insistió en que esa intención no se traduce en mecanismos ejecutables a día de hoy. El procesamiento de solicitudes bajo la Ley de Ajuste Cubano está además severamente ralentizado: en enero de 2026 solo se aprobaron 15 tarjetas de residencia frente a más de 7,000 solicitudes pendientes.

Al cierre del segmento, Marcelo adelantó que tiene una entrevista de inmigración programada para los primeros días de junio, relacionada con la pausa en casos de residencia: «Ya te diré si el oficial nos cita simplemente para verificar o si nos da una decisión".