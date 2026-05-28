Trump afirma que no le importan las elecciones de medio término

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump declaró este miércoles, durante su duodécima reunión de gabinete en la Casa Blanca, que las elecciones de noviembre no son su prioridad: «No me importan las elecciones de mitad de mandato», afirmó ante sus secretarios de gabinete.

Según POLITICO, el comentario surgió cuando el presidente explicó por qué no ha actuado con mayor rapidez para poner fin a la guerra con Irán.

La declaración se produce apenas dos semanas después de que Trump dijera a periodistas «no pienso en la situación financiera de los estadounidenses» al abordar esas mismas negociaciones, según reportó NBC News.

Ambas frases revelan un patrón llamativo en un momento en que su partido enfrenta un panorama electoral adverso: encuestas de mayo sitúan la aprobación de Trump entre el 34% y el 37%, con un rechazo del 72% en el tema de precios e inflación, y los demócratas lideran el llamado «voto genérico» por ocho puntos entre votantes registrados.

Las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026 renovarán toda la Cámara de Representantes y parte del Senado, en un clima descrito por analistas como «vientos huracanados» en contra del Partido Republicano.

La reunión de gabinete mostró una dualidad notable: Trump abrió el encuentro leyendo desde una carpeta una lista de logros de la administración —empleos, seguridad fronteriza, reducción del crimen, recortes fiscales, récords bursátiles y planes de retiro en máximos históricos— pero derivó repetidamente hacia sus proyectos de embellecimiento de Washington.

«Me encanta la construcción, es muy emocionante», dijo Trump al hablar de la repintura de la Reflecting Pool del Lincoln Memorial, obra que describió como «algo realmente importante».

Los miembros del gabinete se dedicaron principalmente a resaltar los logros económicos. «Nos estás llevando a la mayor economía que el mundo haya conocido jamás», dijo la administradora de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, Kelly Loeffler.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió nuevamente que los precios de la gasolina bajarían pronto, aunque reconoció entre titubeos: «La continua resiliencia de la economía habla por sí sola, incluso durante el Irán — el, eh, conflicto».

La guerra con Irán nunca estuvo lejos de la conversación. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló sobre las negociaciones en curso: «Veremos en las próximas horas y días si se puede avanzar», y recordó a Trump que tenía «otras opciones… si eso no funciona».

La televisión estatal iraní dijo haber obtenido un borrador de memorando de entendimiento entre Washington y Teherán que vería a Irán restaurar el tráfico comercial por el Estrecho de Ormuz a niveles previos a la guerra en un mes, a cambio de la retirada militar estadounidense y el levantamiento del bloqueo naval, según informó Reuters.

En ese contexto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, trazó una comparación entre la política exterior y los proyectos de construcción del presidente: «Cuando autorizaste la Operación Epic Fury —igual que hablaste de la Reflecting Pool— no hicimos lo mismo de siempre que hemos hecho en el pasado».

Trump gestiona simultáneamente la guerra con Irán, la captura del líder venezolano, las tensiones con Cuba —a quien declaró «amenaza extraordinaria» mediante orden ejecutiva en enero— y las amenazas de anexar Groenlandia, todo ello mientras las negociaciones con Teherán avanzan sin fecha definida de resolución.