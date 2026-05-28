Bruno Rodríguez dice que «hay una gran inconsistencia» en conversaciones con EE.UU.

Bruno Rodríguez Parrilla en su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU (Imagen de Referencia).

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla admitió el miércoles que no ha habido «ningún progreso en las conversaciones bilaterales» entre Cuba y Estados Unidos, en una entrevista concedida a MS NOW con la periodista Antonia Hylton, realizada en español y traducida al inglés por el medio.

La entrevista es la más reciente de una larga cadena de apariciones del ministro en medios estadounidenses durante mayo de 2026, todas con un discurso prácticamente idéntico. El 8 de mayo advirtió a ABC News de un «baño de sangre». En la misma intervenció, en el programa Good Morning America repitió que no había «ningún progreso» y el pasado lunes habló con Fox News —canal históricamente afín a la línea dura contra Cuba— repitiendo los mismos argumentos.

Llamativo resulta que Rodríguez, ministro de Exteriores de la dictadura cubana, conceda todas estas entrevistas en español a medios estadounidenses, en un intento evidente de llevar el mensaje del régimen directamente a distintas audiencias del país, incluida la conservadora.

«Hay una gran inconsistencia e irresponsabilidad por parte de Estados Unidos», declaró Rodríguez a MS NOW. «Su conducta durante las conversaciones es una cosa, pero las constantes declaraciones públicas de sus figuras oficiales son hostiles».

El canciller volvió a apuntar directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, de quien dijo que «miente constantemente» y «parece estar muy mal informado», y al que acusó de mostrar «una enfermiza inclinación a provocar una confrontación militar entre Estados Unidos y Cuba».

Rubio publicó el 20 de mayo un video en español dirigido al pueblo cubano con motivo del Día de la Independencia, en el que afirmó que el sufrimiento de la isla no se debe a la política estadounidense sino a las acciones del propio gobierno cubano.

Rodríguez repitió también su advertencia sobre las consecuencias de un eventual ataque: «Si Cuba fuera atacada, tendría que defenderse. Eso provocaría una masacre: la muerte de miles de cubanos y también la de jóvenes estadounidenses».

Sobre la acusación federal contra Raúl Castro —desclasificada el 20 de mayo por el Departamento de Justicia por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996— el canciller la calificó de «políticamente motivada e ilegal» y aseguró que su propósito es «manipular la opinión pública estadounidense y justificar dos actos bárbaros y brutales: la amenaza militar y el bloqueo energético contra Cuba».

Rodríguez negó además la existencia de bases militares extranjeras en la isla, con la única excepción de Guantánamo, que calificó de «ilegal e impuesta contra la voluntad del pueblo cubano».

El canciller se encontraba en Nueva York para participar en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, y el miércoles se reunió con el secretario general António Guterres para pedirle que interviniera y «detuviera» lo que describió como una agresión estadounidense contra Cuba.

El patrón discursivo de Rodríguez se ha mantenido invariable en cada aparición: «baño de sangre», «castigo colectivo», «ningún progreso» en las conversaciones y Rubio «miente constantemente». La pregunta que el régimen no responde es la que un reportero de ABC News le planteó en directo el 10 de mayo y que quedó sin respuesta: qué pasaría si los cubanos pudieran votar libremente.