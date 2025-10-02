Cuba hace historia en el Mundial Sub-20: empata 2-2 ante Italia y sueña con los octavos

Vídeos relacionados:

La selección cubana escribió este miércoles una de las páginas más memorables de su historia futbolística al empatar 2-2 frente a Italia, actual subcampeona universal, en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

El resultado, conseguido tras una remontada épica en el segundo tiempo, deja al conjunto caribeño con opciones reales de avanzar a los octavos de final por primera vez, de acuerdo con el sitio JIT.

Un primer tiempo cuesta arriba

El encuentro comenzó con dominio italiano y dos goles en contra para Cuba antes del descanso. El equipo caribeño lucía desconectado, pero todo cambió en el vestuario.

En el cierre de la primera mitad, Italia sufrió la expulsión de Jamal Iddrissou por doble amarilla, lo que dejó a los europeos con un hombre menos y abrió una ventana de esperanza para los cubanos.

La reacción cubana: dos penales y sangre fría

La segunda parte fue completamente distinta. Jade Quiñones, elegido Jugador del Partido, lideró con velocidad y talento un ataque cubano que no dejó de presionar. A los 70 minutos, tras una revisión en el VAR, el árbitro decretó penal a favor de Cuba.

El encargado fue Michael Camejo, quien convirtió con frialdad pese a la presión del momento. Este gol significó mucho más que un descuento: reactivó el espíritu del equipo y la afición, que coreaba desde las gradas como si estuvieran en casa.

Minutos más tarde, en otra jugada dentro del área italiana, Didier Reinoso fue derribado. El árbitro principal no lo vio inicialmente, pero tras revisión en el VAR señaló un segundo penal para Cuba. Nuevamente Camejo asumió la responsabilidad, y con un toque sutil marcó el 2-2 histórico, convirtiéndose en el héroe de la noche.

“Hace unos meses salía de una operación de rodilla y pensé que no podría jugar este Mundial. Marcar dos goles ante Italia es lo más grande que me ha pasado. Algún día se lo contaré a mi hijo que está por nacer”, declaró Camejo entre lágrimas a JIT.

El empate marca el primer punto que consigue una selección cubana en un Mundial Sub-20, un hecho histórico que alimenta el optimismo de cara a la clasificación.

Próximo reto: Australia

Cuba viajará ahora a Santiago de Chile, donde enfrentará en tres días a Australia, campeón de Asia, que viene de caer 4-1 ante Argentina. Un resultado positivo en ese partido podría meter a Cuba entre los 16 mejores equipos del mundo, algo inédito para el fútbol de la Isla.

