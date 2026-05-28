Cubana lleva flores a su madre en un cementerio de Cuba: "Si no puedo abrazarte nunca más, búscame entre los muertos"

Una cubana que se identifica en TikTok como @yiseldedios publicó ayer un video de 20 segundos en el que se le ve caminando por un cementerio en Cuba con un ramo de flores, en homenaje a su madre fallecida, Milagros Concepción Sarmiento.

El mensaje que acompañó las imágenes se convirtió en la parte más impactante de la publicación en TikTok: «Si el cielo es para los que no están tatuados ya yo me jodí, pero si no puedo abrazarte nunca más, búscame entre los muertos, ahí estaré mamá. EPD Milagros Concepcion Sarmiento».

La frase, desgarradora y cargada de humor negro mezclado con dolor genuino, resonó entre los usuarios cubanos que enfrentan la pérdida de seres queridos desde la distancia o, como en este caso, desde la propia isla.

La publicación fue etiquetada con #cubanos, #cubanosporelmundo y #epd, etiquetas que sugieren que la autora pertenece a la comunidad cubana dispersa por el mundo, aunque el video fue grabado en territorio cubano.

El caso de esta mujer no es aislado en el contexto de la familia cubana fragmentada por la emigración masiva.

Este mismo mes, otra cubana identificada como Vivian0322 publicó un video llorando porque, desde el exterior, no podía reunirse con su familia ni visitar la tumba de su madre en el Día de las Madres, celebrado el 10 de mayo en Cuba.

También en esa fecha, otros cubanos protagonizaron reencuentros emotivos tras años de separación, evidenciando las dos caras de una misma realidad: quienes logran volver y quienes no pueden.

Las cifras explican por qué el duelo y la separación se han convertido en experiencias colectivas de la nación: más de 1.4 millones de cubanos abandonaron la isla entre 2020 y 2024, y hasta 2023 el 38% de las familias cubanas tenía al menos un integrante viviendo fuera del país.

TikTok se ha convertido en el espacio donde la comunidad cubana procesa públicamente ese dolor, compartiendo videos que generan empatía y solidaridad entre compatriotas dispersos por el mundo.

El video de @yiseldedios fue publicado 17 días después del Día de las Madres en Cuba, posiblemente como homenaje tardío o como registro de una visita al cementerio en esas fechas cercanas a la efeméride.

La promesa que dejó escrita la cubana para su madre resume, con una mezcla de irreverencia y amor incondicional, el sentimiento de miles: «Búscame entre los muertos, ahí estaré mamá».