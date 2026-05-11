Reencuentro en Cuba después de 3 años en esta fecha especial hizo llorar a todos: "Gracias a Dios que me los cuidó"

Una cubana emigrada regresó a la isla para abrazar a su familia por primera vez en tres años y lo documentó en un emotivo video publicado en TikTok el domingo, Día de las Madres.

DayiAshley (@dayanisashley97) grabó el momento desde el interior de un automóvil al llegar a Cuba, con una persona y un niño pequeño visibles a través del parabrisas junto a una casa de puerta azul. El texto superpuesto en el clip resume en pocas palabras el peso de la distancia: «3 años se dicen fácil».

«Necesitábamos estos abrazos después de 3 años. Gracias a Dios que me los cuidó», escribió la autora en la descripción del video.

El reencuentro de DayiAshley se suma a una oleada de videos similares que han circulado en los días previos al Día de las Madres. El pasado miércoles, un médico cubano emigrado a Uruguay regresó de sorpresa a la isla tras casi tres años y gritó «¡Mami!» al cruzar la puerta de su casa. Su video acumuló más de 407,000 visualizaciones.

Ese mismo domingo, otro cubano se reencontró con su familia en el aeropuerto y su padre quedó «en shock por 30 minutos» sin poder hablar.

Semanas antes, Zulien Martinez se reunió con su hija Carla tras cuatro años de separación, en otro clip que conmovió a miles de cubanos en la diáspora.

Estos videos reflejan una realidad que va mucho más allá de las redes sociales. Más de 1,4 millones de cubanos emigraron entre 2020 y 2024, impulsados por la crisis económica, los apagones crónicos, la escasez de alimentos y medicamentos, y la represión política del régimen.

La población efectiva de la isla cayó de 11,3 millones a entre 8,6 y 8,8 millones de habitantes en ese período.

Hasta 2023, el 38% de las familias cubanas tenía al menos un miembro viviendo fuera del país, según datos de la Cancillería cubana.

El Día de las Madres llega así cargado de un significado especial para miles de familias fragmentadas, donde las madres cubanas sostienen a sus familias desde el exterior mediante remesas y videollamadas, esperando el momento en que un reencuentro físico sea posible.

Los reencuentros sorpresa se han convertido en contenido recurrente en TikTok desde 2025, especialmente en fechas emotivas. Una niña rompió en llanto al ver a su mamá de sorpresa en la escuela en marzo, y una cubana sorprendió a su hija un día antes de su cumpleaños en un video que acumuló 250,000 visualizaciones.

Cada uno de estos clips condensa el dolor colectivo de una separación que, como escribió DayiAshley, «se dice fácil» pero pesa enormemente para quienes la viven.