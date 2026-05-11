Cubana emocionada por no estar en Cuba en el Día de las Madres: "Ni para poder ir al cementerio a llevarle flores a tu mamá"

Una cubana residente fuera de la isla, identificada en TikTok como Vivian0322, publicó ayer un video en el que, visiblemente afectada, lamenta no haber podido reunirse con su familia en el Día de las Madres en Cuba ni llevarle flores a su madre al cementerio.

«En Cuba no hagas planes para nada, no hagas planes nunca, ni para pasar el Día de las Madres con tus hermanas que viven lejos, ni para poder ir al cementerio a llevarle flores a tu mamá», dice la mujer en el clip de 41 segundos, con la voz entrecortada.

Vivian0322 explica que pasó la fecha únicamente con su hijo y su esposo, lejos de sus hermanas y sin poder visitar la tumba de su madre.

«El día de hoy es un día un poco triste», admite, antes de desear «salud y bendiciones para todos».

En la descripción del video, la cubana resume lo que sienten miles en la diáspora: «La realidad de los cubanos hoy es triste, una no puede viajar a ningún lugar, no hay forma, hay que vivir así y tratar de estar bien y felices, vendrán tiempos mejores».

Su testimonio refleja una realidad colectiva que se ha agudizado en los últimos años. Más de 1,4 millones de cubanos abandonaron la isla entre 2020 y 2024, y hasta 2023 el 38% de las familias cubanas tenía al menos un integrante viviendo en el extranjero, según datos de la propia Cancillería cubana.

Las dificultades para viajar se han multiplicado en 2026. Desde el lado cubano, una crisis de combustible Jet A-1 afectó a nueve aeropuertos internacionales desde febrero, lo que redujo drásticamente la conectividad aérea: en el primer trimestre del año, Cuba recibió solo 298,057 visitantes internacionales, un 48% menos que en el mismo período de 2025.

Desde el lado estadounidense, la administración Trump suspendió desde el 9 de junio de 2025 el ingreso de cubanos con visas de turismo, estudio e intercambio, y el 1 de enero de 2026 implementó una nueva proclama migratoria que endurece aún más las restricciones. Abogados de inmigración han advertido incluso a residentes permanentes cubanos que eviten salir de EE.UU. por el riesgo de no poder reingresar.

Dentro de la isla, el Día de las Madres 2026 transcurrió en medio de una crisis económica sin precedentes. El salario promedio es de apenas 13 dólares mensuales, el 89% de la población vive en pobreza extrema y el 79% de los mayores de 70 años no accede a tres comidas diarias, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

El contraste con el discurso oficial fue brutal. Díaz-Canel felicitó a las madres cubanas con una imagen de una oficial de las Fuerzas Armadas y un mensaje sobre su disposición a «defender Cuba», mientras una madre le enviaba una carta abierta preguntándole cómo explicarle el hambre a un niño de siete años y a una anciana de más de 80 sin desayuno, almuerzo ni cena.

La realidad en las calles tampoco daba margen para la celebración. Una abuela santiaguera de 77 años recorre 15 kilómetros empujando una carretilla desde las dos de la madrugada para vender quimbombós, una imagen que resume la dignidad y el abandono que conviven en la isla.

Para la diáspora, el Día de las Madres se ha convertido en una fecha de dolor y nostalgia que ninguna videollamada logra aliviar del todo, como dejó claro Vivian0322 con su mensaje: «No hagas planes con Cuba».