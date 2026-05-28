Gobierno de Canarias coordina ayuda para 70 mil descendientes de españoles en Cuba

Vídeos relacionados:

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una iniciativa de ayuda humanitaria dirigida a los 70,000 canarios y sus descendientes residentes en Cuba, en coordinación con el Gobierno de España, para hacer frente a la grave crisis de abastecimiento que azota la isla.

Según informó Radio Televisión Canaria, el ejecutivo autonómico reparte kits de productos de primera necesidad entre los beneficiarios, mientras ambas administraciones han firmado un acuerdo estratégico de colaboración para ampliar el alcance de la ayuda durante este año.

La directora general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, Miossoty Paradelo, confirmó que los ciudadanos ya disponen de los paquetes institucionales de comida, que resuelven las carencias más inmediatas de miles de hogares en todo el territorio cubano.

Uno de los principales obstáculos para canalizar la ayuda es que numerosas entidades financieras españolas rechazan operar con Cuba, lo que impide que los beneficiarios cobren sus subvenciones en efectivo de forma regular.

Como solución alternativa, los beneficiarios reciben parte del capital mediante una tarjeta prepago especial que permite realizar compras de alimentos y bienes básicos en establecimientos seleccionados.

El ciudadano cubano-español Raúl Viso Zurita explicó los detalles del mecanismo: «La tarjeta clásica cuesta cuatro dólares americanos», y el usuario abona un dólar extra «por la gestión del depósito», recibiendo el resto en metálico.

La crisis que motiva esta intervención es la más grave que atraviesa Cuba en décadas. El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, declaró el 14 de mayo que la isla se había quedado «sin petróleo» y «sin diésel», con apagones de entre 20 y 22 horas diarias.

Otras comunidades autónomas españolas también han activado mecanismos de apoyo. Asturias destinó 500,000 euros en su convocatoria 2026 para emigrantes y descendientes en América Latina, con un tope de 600 euros por beneficiario en Cuba dadas las restricciones financieras.

Andalucía concedió 150,000 euros en ayudas a descendientes en la isla en marzo de 2026.

El vínculo entre Canarias y Cuba es histórico. En 1862, los canarios sumaban cerca de 48,000 personas en la isla, representando el 41,5% del total hispano, una diáspora que dejó una huella duradera en las redes familiares cubanas que hoy se encuentran entre las más vulnerables ante el colapso del régimen.

El acuerdo firmado entre ambos gobiernos busca garantizar que la ayuda humanitaria llegue al mayor número posible de compatriotas a lo largo de 2026, en un contexto en que, según reportes desde Villa Clara, «la libreta de abastecimiento está prácticamente colapsada como mecanismo de subsistencia».