Rick Scott: «Cada estadounidense estará más seguro cuando caiga el régimen cubano»

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El senador republicano de Florida Rick Scott publicó este jueves un mensaje en el que exigió la caída del régimen cubano y que Raúl Castro sea llevado ante la justicia, calificando al gobierno de La Habana de amenaza directa para la seguridad de los estadounidenses.

«A 90 millas de nuestra costa hay un régimen que nos odia. El régimen comunista en Cuba es amigo de Rusia, la China comunista, Hezbolá e Irán. Cada estadounidense estará más seguro cuando caiga este régimen ilegítimo, Raúl Castro sea llevado ante la justicia y Cuba sea libre», escribió Scott en su cuenta de la red social X.

Las declaraciones del senador se producen una semana después de que el Departamento de Justicia desclasificara una acusación formal contra Raúl Castro —de 94 años— y cinco exmilitares cubanos por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato por la muerte de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

Las penas máximas contempladas incluyen cadena perpetua o pena de muerte.

Scott fue uno de los legisladores que presionó formalmente al Departamento de Justicia para que avanzara con los cargos.

Junto a los representantes Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, impulsó la reapertura de la investigación en marzo de 2026, un caso que había permanecido sin resolución judicial durante 30 años.

Cuando se anunció la acusación formal, el senador la calificó de «un gran día para el pueblo de Cuba y de los Estados Unidos».

Días antes, el 20 de mayo, había señalado que Cuba es «la raíz de la inestabilidad en América Latina».

El argumento de Scott sobre la amenaza que representa el régimen cubano para la seguridad nacional coincide con la postura oficial de la administración Trump, que en enero de 2026 declaró una emergencia nacional respecto a Cuba, citando sus vínculos con Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá, y señalando que la isla alberga la mayor instalación de inteligencia rusa en el extranjero.

El régimen respondió con una ofensiva coordinada. Miguel Díaz-Canel calificó la acusación de «acción política» y declaró que «a Cuba se respeta».

El Parlamento cubano emitió este mismo jueves una declaración alertando sobre una «real y peligrosa amenaza» de agresión militar directa por parte de Estados Unidos.

El gobierno también organizó tribunas abiertas en todo el país entre el 23 de mayo y el 3 de junio para condenar la acusación formal, en lo que analistas describen como una movilización propagandística ante la presión creciente de Washington.

Scott ha anticipado en declaraciones anteriores que el cambio en Cuba podría llegar pronto: «Creo que ocurrirá quizás este año, quizás el próximo. Va a suceder. Estamos en el proceso de que suceda ahora mismo».